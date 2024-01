Hollik István Brüsszelnek és a dollárbaloldalnak: Továbbra sem vagyunk zsarolhatók

A nemzeti konzultáción keresztül több mint másfél millió ember fejtette ki véleményét a magyar szuverenitást leginkább érintő kérdésekről. A magyarok egyértelműen megüzenték Brüsszelnek és a dollárbaloldalnak, hogy nem kérünk az illegális bevándorlásból és a migrásgettóktól. 2015 óta Brüsszel a magyar dollárbaloldallal szövetségben azon munkálkodik, hogy minden akadályt elhárítson az illegális bevándorlók tömegei elől, s így korlátlanul és ellenőrizetlenül érkezhessenek milliók Európába – fogalmazott a Magyar Nemzethez eljuttatott videóüzenetében Hollik István.

A Fidesz kommunikációs igazgatója kifejtette: a tavalyi, Izraelt ért terrortámadást, az azt követő európai tüntetéssorozatok, merényletek sem térítették jobb belátásra Brüsszelt és a hazai dollárbaloldalt.

A brüsszeli bürokraták új migrációs paktummal széttérítenék a veszélyt Európában, és migránsgettókat hoznának létre. Ezt a dollárbaloldal képviselői meg is szavazták. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke pedig be is vallotta, hogy az illegális bevándorlás elleni politika miatt tartják vissza a Magyarországnak járó forrásokat. Mint mondta, a magyar emberek egyértelmű üzenetet küldtek Brüsszelnek és a dollárbaloldalnak: továbbra sem vagyunk zsarolhatók, az illegális bevándorlás ügye nem alku tárgya.

Borítókép: Hollik István (Forrás: Képernyőfotó)