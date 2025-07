Beindult az albérletszezon: hol, mennyibe kerül?

Ha nem is a ponthatárok kihirdetésének a percében, de júliusban megkezdődött az albérleti főszezon, ami azt jelenti, hogy nemcsak a kínálat lett nagyobb, hanem elkezdtek emelkedni a bérleti díjak is. „Annak ellenére, hogy az elmúlt években tapasztalt jelentős áremelkedés már nincs jelen a bérleti piacon, az adatainkból az látszik, hogy január és július között néhány százalékkal emelkedtek a bérleti díjak. Ennek egyik oka, hogy a kiadó lakások piacán szezonalitás figyelhető meg, a nyári hónapokban növekszik meg a kiadó ingatlanok iránti kereslet” – mondta Futó Péter, a Zenga.hu elemzési vezetője.

Bőséges kínálattal nyitott az albérletszezon. Forrás: Zengap.hu

A Zenga.hu ingatlankereső adatai szerint Budapesten a legtöbb kiadó lakás jelenleg a belvárosi kerületekben van, ahol egyébként is sok a felsőoktatási intézmény. Így a VI., a VII., a VIII., a XI. és a XIII. kerületben, ám a fővárosnak részben pont ezek azon részei is, ahol a legtöbb az új építésű lakás, ami az átlagos bérleti díjakat is felfelé húzza.

A belvárosban a VII. kerületben lehet a legolcsóbban kiadó garzonlakáshoz jutni, ott júliusban egy kis lakásért 215 ezer forintot kérnek el havonta a tulajdonosok. Ám aki a Király utca másik oldalán, a VI. kerületben szeretne lakni, attól már átlagosan 230–240 ezer forintot kérnek. Kiadó garzonlakást a legdrágábban az I. és az V. kerületben hirdetnek (közel 250 ezer Ft/hó), míg ez a X. és a XIV. kerületben átlagosan 160–170 ezer forintba kerül havonta.

Az év elejéhez képest a garzonoknál kisebb mértékben emelkedtek a többszobás, 40–60 négyzetméter közötti lakások meghirdetett bérleti díjai. Budapest központi, belső kerületeiben átlagosan 280–300 ezer forintért hirdetik az ilyen típusú kiadó ingatlanokat. A a XI. kerületben 270–280 ezer forinttal lehet számolni.

– Ha többen összeállnak, hogy együtt béreljenek ingatlant az alacsonyabb költségek miatt, akkor érdemes a külsőbb kerületekben is keresgélni. Ott a garzonlakásokkal szemben már nagyobb az ilyen típusú ingatlanok kínálata, ráadásul például a XIX. és a XXI. kerületben a kétszobás lakásokért is legfeljebb 200 ezer forint körüli összeget kérnek el havonta – emelte ki Futó Péter.

Június végén a legnagyobb egyetemi városokban is elkezdődött a bérleti díjak emelkedése, persze itt is igaz az a trend, hogy nem volt olyan mértékű az emelkedés, mint a korábbi években.

A Zenga.hu adatbázisa szerint júliusban a kétszobás lakásokért Debrecenben 240 ezer forintot, Győrben, Veszprémben, Szegeden és Pécsen 170–190 ezer forintot, Miskolcon 130–140 ezer forintot kérnek el havonta a tulajdonosok.

Úgy tűnik, vidéken még jobban megéri közösködni, és egy többszobás nagy lakást másokkal együtt kivenni, ugyanis míg Budapesten több mint harmadával drágábbak a kétszobás lakások a garzonoknál, addig a többi egyetemi városban csak 20-25 százalék a különbség.

– A bérleti díjakban egyelőre nem látni az Otthon start program hatását, de az őszi induláskor elképzelhető, hogy a kedvezményes hitelnek köszönhetően bérlés helyett többen inkább a vásárlást választják majd, ami az egyetemisták rohamának lecsengésével akár mérsékelheti is a bérleti díjakat – mondta Futó Péter.