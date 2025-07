Szoboszlai a bombagólja után zrikálta magyar társát, videókon a Liverpool szerdai edzése

Szoboszlai Dominik óriási góllal hívta fel magára a figyelmet a Liverpool keddi edzésén. A magyar válogatott csapatkapitányának lövése a bal felső sarokban landolt, Pécsi Árminnak esélye sem volt a védésre.

Szoboszlai Dominik és Mohamed Szalah a Liverpool szerdai edzésén (Fotó: liverpoolfc.com)

Szoboszlai Dominik bombagólt lőtt a Liverpool edzésén

A gól után Szoboszlai csak ennyit mondott a 20 éves magyar kapusnak:

Mi van, tesó?

A kedd óta Hongkongban készülő Liverpool már a szerda délelőtti edzésről is közzétett fotókat a hivatalos oldalán . A képeken Szoboszlai Dominik mellett Kerkez Milos is feltűnt, akinek az egyik mentése nagy sikert aratott újdonsült csapattársai körében, de Pécsi Ármint is lencsevégre kapták.

Liverpool LFC Hong Kong Closed Session Training 23 July 2025 Goalkeepers pic.twitter.com/HwDjQsNwGe — Rain (@RealNeonRain) July 23, 2025

Szalah gólja a szerdai edzésen:

Mo Salah scores in closed training session. Liverpool LFC Hong Kong 23 July 2025 pic.twitter.com/7aTciEJPbb — Rain (@RealNeonRain) July 23, 2025

Arne Slot vezetőedző taktikai utasításai a fehér táblánál:

Arne Slot using whiteboard at today's (closed) training session. Liverpool. Hong Kong. pic.twitter.com/DsBSuJTEhZ — Rain (@RealNeonRain) July 23, 2025

A Liverpool július 26-án, szombaton az egyelőre Luka Modricot nélkülöző Milannal küzd meg, négy nappal később a Jokohama lesz az ellenfél, majd augusztus 3-én az Athletic Bilbao ellen zárul a felkészülés. A Vörösök augusztus 10-én a Crystal Palace elleni Community Shield-mérkőzéssel kezdik meg a 2025/2026-os idényt, a Premier League rajtján szűk egy héttel később Kerkez korábbi csapata, a Bournemouth lesz az ellenfél.