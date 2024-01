Bige László cége magára hagyta életveszélyesen megsérült munkását

Bige László cége teljesen elzárkózik a balesettől

Ahogy már számtalanszor, Bartók Viktor akkor is az ott készült veszélyes sav minőség-ellenőrzését végezte, egy tanítványnak mutatta be a folyamatot. Ám a sav a lefolyócsőből nyílegyenesen, nagy erővel visszarobbant rá, és hiába a teljes védőfelszerelés, súlyos másod- és harmadfokú égési sérüléseket szenvedett az arcán, a bal alkarján, a combján és a lábszárán. A felszabaduló gázoktól a tüdeje is megégett.

Három hétig kezelték kórházban, bőrátültetést végeztek rajta. De ahogy akkor, azóta sem kapott a cégtől semmilyen kártérítést, de egy telefonhívást, vagy egy e-mailt sem, se válaszokat – magyarázza a lap.

A teljes testi felépüléséhez azonban plasztikai beavatkozásra lenne szüksége, aminek ára van – hangsúlyozzák.

Már nagyon jól megtanultam beszélni, az elején nem nagyon tudtam, viszont a szám körüli hegek miatt még mindig nagyon nehezen tudok enni. Evés előtt be kell nyúlnom a számba, és percekig nyújtani, hogy a kanál beleférjen.

Rendbe tudnák hozni a sérüléseit, a műtétek aktuális ideje április környékén lenne. De hogy addig kap-e pénzt, vagy az összes megtakarításából plusz banki kölcsönből kell-e majd fedeznie, az még kérdéses – mondta Bartók Viktor. Hozzátette, utolsó információja a cégtől tavaly novemberi. Akkor azt az ígéretet kapta ügyvédjével, hogy a cégvezetés, a vállalat ügyvédje, illetve a biztosító részvételével összehívnak egy megbeszélést a történtek miatt.