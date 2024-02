Durva könyöklés mehet az ellenzéki pártok között

Újabb helyen esett szét az ellenzéki együttműködés, miután az LMP a XVIII. kerületben is önálló polgármesterjelöltet állít Banga Zoltán személyében. Pedig Szaniszló Sándor polgármester maga is az ellenzék soraiból került ki 2019-ben, mégpedig a DK színeiben.

Nagy Ervin, a XXI. Század Intézet elemzője szerint

az LMP különutas politikája arról árulkodik, hogy Ungár Péter megpróbál visszatérni a párt gyökereihez, eredeti elképzeléseihez, amit Schiffer András vezetésével még sikeresen vittek.

– Egyre inkább lokális zöldpolitikát képviselnek, ami idegen az ellenzék globális zöldpolitikájától. Nemcsak hatalmi helyezkedésről, hanem megkülönböztetési szándékról van szó, az elszakadásuknak van tartalmi eleme is – fogalmazott az elemző, aki szerint ezzel az LMP dupla vagy semmi játékot játszik.

Ezzel ugyanis nagy kockázatot vállalnak, a külön listájukkal ráadásul magukra uszították a külföldről finanszírozott kormányellenes média haragját is.



– Hasonló volt a helyzet 2013-ban, amikor a Párbeszéd kiszakadt az LMP-ből, és összefogtak az MSZP-vel. Most a kérdés ugyanaz: önálló ellenzéki pártként van-e elegendő támogatottságuk. Ha ezzel nyernek, annak oka az, hogy tényleg létezik az a társadalmi igény, miszerint ellenzékváltásra van szükség – vélekedett az elemző.

Nagy Ervin kitért arra is, hogy az ellenzék azért képtelen megegyezni a közös jelöltekről, mert nem a tartalomról, a politikai programokról, hanem személyekről egyeztetnek. – Csak hatalmi viszonyok kérdésében ülnek le az asztalhoz, nem akkor, amikor egy-egy kerület érdekében közös programot kellene írniuk. Ezt látja a választópolgár is, így az eddigi egyeztetések inkább rontották a baloldal megítélését Budapesten – mondta.



Karácsony Gergely próbálkozása szerinte egyértelmű kudarc, hiszen nem tudta azt a koalíciót ismét összeállítani, amely 2019-ben felsorakozott mögötte.

Emlékezetes, Karácsony tavaly októberben ígérte meg, hogy összehozza az ellenzéket, s bár azóta is ezt kommunikálja, ez azóta sem valósult meg. Nagy Ervin szerint ez taktikailag arra utal, hogy Karácsonynak országos politikai tervei vannak hosszú távon, akár 2026-ban gondolkodik. – Logikátlan lenne amúgy, hogy egy kudarcos témát ő tartson napirenden – tette hozzá.



– A fővárosban csak hatalomtechnikai diskurzus folyik az ellenzéki pártok között arról, hogy hol működjenek együtt, noha erre egyre kevesebb az esély. Nem azt látjuk, hogy a sokszínűség érték lenne, hanem azt, hogy a párbeszéd csupán személyi kérdésekről szól

– mondta az elemző, hozzátéve, hogy feltehetően ez a hatalmi versengés a politikai színfalak mögött zajlik, a valóságban durva könyöklés mehet, és az, amit mi látunk, csupán a jéghegy csúcsa.

– Amikor budapesti listáról beszélnek, akkor sem arról van szó, milyen közös ügyek mentén tudnának együttműködni, hanem arról, hogy hány lista legyen, ami hatalomtechnikai szempontból előnyösebb lenne számukra – mondta Nagy Ervin, aki szerint a lényeg a pénz, az állás, a pozíció, a túlélés, de ez megbosszulhatja magát a választásokon

– Az sem segít az ellenzéken, hogy a külföldi támogatók szemlátomást lemondtak erről a politikai garnitúráról, így a mostani választások óriási téttel bírnak a 2022-es összefogás pártjai számára.

Nem fogják támogatni azt az egymással vitatkozó baloldalt, amelyik Budapesten sem képes eredményt felmutatni – hangsúlyozta.

Borítókép: Ungár Péter (Fotó: Havran Zoltán)