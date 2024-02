Magyarország a legbiztonságosabb államok egyike

– Az újabb küldetésben harmincegy magyar rendőr indul hamarosan Szerbiába egy hónapra, hogy az ottani határvédelmi feladatok ellátásában segítsenek a helyi hatóságoknak, közülük többen már korábbi missziókban is részt vettek – ismertette Rétvári Bence. Hozzátette, hogy a nemzetközi együttműködésnek köszönhetően Szerbia déli részén csökkent a migrációs nyomás. Korábban az Észak-Macedóniával szomszédos területen át érkezett az illegális bevándorlók hatvan százaléka, negyven százaléka pedig a bolgár határon, ez az arány azonban mostanára megfordult. – Ez azt is jelenti, hogy akiket az említett részeken feltartóztatnak a hatóságok, azok már nem érik el a magyar–szerb határt – közölte, hangsúlyozva: ahol erélyes a rendészeti fellépés, ott jelentősen csökken a migráció mértéke.

Az Európai Unió (EU) kimutatásai szerint tavaly

négyszázezren jutottak be a közösség tagállamaiba, ebbe azonban csak azokat számolták bele, akikről a hatóságoknak tudomásuk van.

Rétvári Bence emlékeztetett: bár a schengeni határt védő kelet-európai országok komoly erőfeszítéseket tesznek, Németországban és Franciaországban, ahová a legtöbb migráns szeretne eljutni, egyre több kedvezményt kapnak az illegális bevándorlók, hogy ott maradhassanak. Németországban például az úgynevezett migrációs reformcsomag miatt az utóbbi hónapokban 54 ezer olyan illegális bevándorló kapott másfél évig hatályos tartózkodási engedélyt, aki semmiféle dokumentummal nem rendelkezett, amikor az EU területére érkezett – részletezte.

– Svédországban nemrég a rendőrség fizethetett kártérítést, amikor a hatósági intézkedések miatt több tüntető megsérült azokban a zavargásokban, amelyeket szíriaiak szerveztek. Franciaországban a migráció kezelését is kritizáló gazdatüntetések egyikén egy francia családot támadtak és öltek meg illegális bevándorlók – emelte ki az államtitkár.

– A nemzetközi szervezett bűnözésben résztvevőknek óriási üzlet a migráció, mivel legalább kettő, átlagban öt, de előfordul, hogy személyenként tíz-tizenhárom millió forintot is kifizetnek az érkezők a csempészeknek, hogy Nyugat-Európába jussanak, miközben az EU-ban legálisan tartózkodók ennek töredékéért utazhatnak a közösség területén – hívta fel a figyelmet Rétvári Bence. – Németországban a muzulmán migránsok ismét az iszlám törvénykezés, a saría bevezetését követelik, vallásukhoz igazítanák az iskolai tanrendet, és elkülönítenék egymástól az oktatásban a fiúkat és a lányokat. A követelések között szerepel az is, hogy a saría eljárásának megfelelően legálisan alkalmazható legyen a megkövezés is – mondta.

Az államtitkár beszámolója szerint

Magyarországon öt százalék azok aránya, akik úgy gondolják, hogy erőszakos bűncselekmény áldozataivá válhatnak, míg Svédországban ez az arány már hatvan százalék.

– Az egykor csodált nyugati mintaállamok tehetetlenek a migrációs nyomással szemben, elveszítik nemzeti identitásukat, így már már nincs is mihez integrálniuk a bevándorlókat – jegyezte meg az államtitkár. – A legutóbbi nemzeti konzultáció világosan megmutatta, hogy a magyarok 99 százaléka ellenzi a migránsgettók idetelepítését.

Magyarország a világ húsz legbiztonságosabb államának egyike,

miközben Európában az utóbbi tíz évben immár kétezer ember vált terrortámadások áldozatává – jelentette ki Rétvári Bence.

– Júliustól Magyarország látja el az EU soros elnökségét, ami tágabb lehetőségeket biztosít, mivel több formációban, így a bel- és igazságügyi tanácsban is „nagyobb befolyással tárgyalhatunk” – mondta el az államtitkár. – Magyarország számára az elsődleges feladatok közé tartozik a határok védelme, az illegális bevándorlás visszaszorítása, a Szerbiával közös feladatok pedig már bizonyították, hogy ez lehetséges – mutatott rá. Véleménye szerint ha a jelenséget hasonlóan, a törvények szigorú betartásával és betartatásával kezelnék az EU más tagállamai is, akkor a migrációs nyomás nem létezne Európában.

Az államtitkár az eseményen tízmillió magyar ember nevében köszönte meg a Szerbiába induló újabb magyar rendőri kontingens tagjainak a szolgálatukat.