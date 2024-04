Kamaszlánynak adta ki magát a gyermekpornográfiával vádolt férfi

ugyanezzel az álprofillal egy 14 éves lány is a bizalmába fogadta, és néhány nap múlva már tőle is meztelen képeket kért. Fenyegetés hatására ő is egyre több felvételt küldött, így a vádlott birtokába jutott tíz videó és mintegy száz fénykép a sértettről. Amikor 2021 májusában a lány már nem küldött a férfinek több felvételt, a vádlott több korábban kapott képet és videót elküldött a lány édesanyjának.