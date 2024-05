Derűre ború várható ma az égből

Gomolyfelhős, napos időre van kilátás, majd délután délnyugat felől fátyolfelhők sodródnak fölénk – olvasható a met.hu-n. Mint írták, elsősorban hazánk északkeleti, keleti felében alakulhatnak ki záporok, zivatarok. A délkeleti, keleti szél több helyen megélénkül, zivatarok környezetében erős, viharos széllökések is előfordulhatnak. A legmagasabb nappali hőmérséklet többnyire 22 és 24 fok között várható. Késő estére 10 és 18 fok közé hűl le a levegő.

A várható időjárás 2024. május 15-én délelőtt

Főként a déli óráktól estig, elsősorban az Észak-Alföldön, az Északi-középhegység térségében, illetve kisebb területen délkeleten zivatarok kialakulása várható, amelyekből néhol viharos (~55-65 km/h) széllökés, esetleg apró szemű jég előfordulhat.

A várható időjárás 2024. május 15-én délután

Estére a nappali záporok, zivatarok megszűnnek, és a gomolyfelhők is feloszlanak. Közben délnyugat felől további fátyolfelhők érkeznek, majd a délnyugati országrészben meg is vastagszik a felhőzet, és ott a késő esti óráktól eső, záporeső is előfordulhat. A délkeleti, keleti szél helyenként megélénkül. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet többnyire 7 és 14 fok között alakul, de a hidegre hajlamos, szélcsendesebb északkeleti tájakon ennél alacsonyabb értéket is mérhetünk.