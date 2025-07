Őszies időnk lesz, esővel, széllel

A vasárnapi égszakadás után mérsékelten meleg napok jönnek, keddtől a hétvégéig kevés helyen záporral, zivatarral – olvasható a Hungaromet előrejelzésében. Mint írták, a keleti, északkeleti tájakon is fokozatosan szakadozik a felhőzet, és a gomolyfelhők mellett országszerte több-kevesebb napsütés valószínű. Az északkeleti, keleti megyékben szórványosan várható eső, zápor, zivatar majd a déli óráktól már másutt is lehet helyenként záporeső, nyugaton esetleg zivatar is. A zivatarokat keleten néhol felhőszakadás kísérheti. Az északnyugati szelet nagy területen kísérhetik élénk, a Dunántúlon helyenként erős széllökések.

Hétfőn

elsősorban az északkeleti megyékben számíthatunk még több helyen záporra, zivatarra, majd délutántól már a Dunántúl egyes részein is eshet.

A legmagasabb nappali hőmérséklet 22 és 30 fok között várható, a magasabb értékeket az Alföldön mérhetjük. Késő estére 17 és 23 fok közé hűl le a levegő.

Keddtől gomolyfelhős, napos idő valószínű néhol/helyenként záporos, zivataros csapadékgócokkal, de ekkor az ország nagyobb része már szárazon marad. Kedden nagy területen megerősödik az északias szél, sőt aznap viharos közeli széllökések is lehetnek.

Péntektől azonban néhány fokot erősödhet a nappali felmelegedés, akkor már inkább 30 fok közeli csúcsértékek valószínűek,

de a hét legvégén nyugat felől bizonytalan mértékű lehűlést hozó hidegfront érkezhet, ekkor nagyobb eséllyel inkább csak a Dunántúlon lehetnek záporok, zivatarok.