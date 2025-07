Innen tudni, hogy Orbán Viktor beszéde betalált

„Honnan tudni, hogy Orbán Viktor tusványosi beszéde betalált? Hogy a tiszások és a tiszás programmédia már két napja azt bizonygatja, hogy mennyire rossz beszéd volt!” – mutatott rá közösségi oldalán Deák Dániel. A XXI. Század Intézet vezető elemzője a bejegyzéshez tartozó kommentszekcióban egy képösszeállítást is mutatott, amelyen a balliberális hírportálok az eseményről írt cikkeinek címei láthatók.

Forrás: Facebook

Mint arról a Magyar Nemzet is beszámolt, Orbán Viktor tusványosi beszédében több fontos témát is érintett, valamint fontos bejelentéseket is tett. Nagy nemzetstratégiát hirdetett, amelynek lényege, hogy Magyarország ismét gazdag és erős lesz. Bejelentette a Digitális Polgári Körök megalakítását, valamint beszélt arról, hogy úgynevezett koncentrikus Európát kell kialakítani. Kitért a Tisza Pártra is, amelyről leszögezte: ha hatalomra kerülne, háborúba sodorná az országot.