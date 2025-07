Nem szűkül az anyák adómentessége, azt az életkortól függetlenül biztosítja a kormány

Fontos kiemelni, hogy semmilyen különbség nincs fiatalabb és idősebb édesanyák között. A kedvezmény továbbra is ugyanúgy jár azoknak is, akik már felnőtt gyermekeket neveltek fel. Az adóelőleg-nyilatkozatok továbbra is érvényesek, nem szükséges új nyilatkozatot tenni.