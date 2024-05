Gyurcsány Ferenc: „Persze, hát a főváros dolgait az ember figyeli” + VIDEO

A DK elnöke világossá tette azt is, hogy a Demokratikus Koalíció kényelmes többséggel tud beleszólni a közgyűlés működésébe, vagyis megkerülhetetlen politikai erő. Ennek élén pedig Szaniszló Sándor áll. Gyurcsány Ferenc azt is jelezte, hogy a DK a budapesti frakcióvezetőjén keresztül erős befolyással bír a városvezetésre, ebben a munkában pedig a pártelnök szerint Szaniszló Sándor kiválóan teljesít. Azt azonban megjegyezte Gyurcsány Ferenc, hogy a főváros dolgait ő maga is figyelemmel kíséri. Ahogy fogalmazott: intelligens távolságból.

Eközben Karácsony Gergely sejtelmesen hallgat arról, hogy Gyurcsány Ferenc végülis mekkora befolyással bír a főváros irányítására.

A témával bővebben is foglalkozunk a Hírtelevízió Célpont című műsorában pénteken, 17 óra 50 perckor.

Borítókép: Gyurcsány Ferenc (Képernyőkép)