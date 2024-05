Nézőpont Intézet: A Fidesz szavazói kitartanak, nem pártolnak el

A Fidesz 48 százalékkal nyeri meg az EP-választást, és van egy választóréteg, amely elégedetlen az ellenzéki kínálattal, és most meglátta az új Vona Gábort Magyar Péterben – húzta alá a 444-nek a Nézőpont Intézet vezetője, számolt be a Mandiner.

Mráz Ágoston Sámuel elmondta, a legújabb kutatásuk alapján a legvalószínűbb EP-listás eredmény: Fidesz 48, Tisza 21, DK 12, Kutyapárt 7, Mi Hazánk 5, a Momentum pedig 1 százalékot érhet el. Rámutatott, „a városi legendákkal szemben a Fidesz nincs rossz állapotban: a 48 százalék egy százalékkal magasabb is, mint amit előzőleg mértünk.”

„Az összérték így is kevesebb, mint amihez hozzászokhattak az EP-választásokon – 2009 óta mindig 50 felett volt a Fidesz –, de armageddonnak ezt azért nem nevezném”

– jegyezte meg.

Az intézet vezetője a lemorzsolódott Jobbikosokban és Momentumosokban látja a Tisza Párt szavazóit. Szerinte „azok elégedetlenek, akik régen is elégedetlenek voltak. A Tisza-jelenség a 2018-as Jobbik táborából építkezik.” Szavai szerint van egy terjedelmes, Vona Gábor politikai exitje után magára maradt választóréteg, amely elégedetlen az ellenzéki kínálattal, és most meglátta az új Vona Gábort Magyar Péterben. Ezt egészítette ki azzal, hogy

hozzájuk csapódnak a csalódott momentumosok, akik az elmúlt két évben azt látták, hogy a pártjuk képtelen előrelépni.

„Kicsit a karakterben is látok hasonlóságokat: más irányból, de Vona és Fekete-Győr András egyaránt új Orbán Viktorként próbálta megformálni magát a nyilvánosságban.” Végül megjegyezte: „Magyar is ezt a terméket árulja most.” Mráz Ágoston Sámuel szerint a Fidesz szavazói az elmúlt egy év fejleményei után sem pártolnak át az ellenzékhez, mert azok nem ártottak annyit:

„Nem mondom, hogy nem ártott: volt bizonytalanság és orientációs válság a szavazótáborban. De olyan éles az elválasztó vonal a fideszesek és nem fideszesek között, hogy ettől nem fognak tömegek átpártolni a kormánypárttól az ellenzékhez. Legfeljebb meginognak.”

Mint mondta: „a kérdés továbbra is az, ami volt 2022-ben, hogy az emberek Orbán Viktort akarják-e miniszterelnöknek, illetve politikai vezetőnek, vagy valaki mást. A törzsszavazókat nehéz megingatni ebben a kérdésben.” Szerinte fontos az irány, ami alapján jelenleg „a háború és a béke kérdését teszi a kampány központjába a kormány.”

Mint arról a Magyar Nemzet is beszámolt, A Nézőpont Intézet vezetője az önkormányzati választásokról is elmondta a véleményét. Szerinte több fővárosi kerületben és vidéki városban nyerhetnek ismét a kormánypártok a baloldal torzsalkodásai következtében. Mráz Ágoston Sámuel szerint a Várnegyedben a Fidesz lett az esélyes a V. Naszályi Márta körül kialakult konfliktusok miatt, és a baloldal bukhatja Ferencvárost is, mivel két polgármesterjelöltet indítanak, akik egymástól vehetik el a szavazatokat.