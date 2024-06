Kovács Péter: Az emberek helyi szinten nem a pártokra kíváncsiak + videó

Nincs titok, végezzük a munkánkat – ezzel kezdte Kovács Péter a Magyar Nemzetnek adott interjúját, miután sorozatban ötödször hódította el a polgármesteri széket a 16. kerületben. – Minden választás előtt a kerületi lakókkal közösen alkotják meg a Fejlődő kertváros programot – mondta a polgármester, ez pedig a kerületre utalva szimbolikusan kétszer 16. pontból áll.

A kerületiek látják, hogy amit közösen kialakítunk, és amit megígérek, az meg is fog valósulni.

– ecsetelte a sorozatos siker titkát a polgármester. Azt mondja, programjának kilencven százalékát rendszeresen határidőn belül megvalósítja, de ami késik valamelyest, az is rendre elkészül. Ennek tudható be, hogy a kerületiek azt látják, hogy biztos, nyugodt fejlődés van a városrészben egy olyan vezetővel, aki betartja a szavát.

Kovács Péter azt mondja, a kerületbe a nagypolitikai folyamatok kevésbé szivárognak be, az emberek helyi szinten nem a pártokra kíváncsiak, hanem arra, hogy jól végzik-e azt a munkát, amivel megbízták őket. Szerinte az önkormányzatokban nincs is szükség pártpolitizálásra, helyette pusztán dolgozni kell. Az ellenzéki képviselők mindenáron politikai pártközpontból kapott javaslatokat akarnak teríteni az önkormányzati munkában is.

Sőt alkalmanként a Fidesznek is vannak ilyen javaslatai, de én ezt sem engedem be az önkormányzati ülésekre

– ecsetelte a régi-új polgármester. Hozzátette: nem ez a fontos, hanem a település. Amikor ugyanis egy képviselőt megválasztanak, onnantól kezdve az a feladata, hogy az adott városrész élhető legyen, fejlődjön, kényelmet és biztonságot adjon. Vannak olyan képviselők, akik ezt nem értik – szúrt oda néhány ellenzéki társának a politikus.

A feladatokkal kapcsolatban Kovács Péter azt mondja, eddig a legnagyobb falat az volt, hogy a kerületben megszüntessék a földutakat. Amikor 2006-ban megválasztották, akkor a kerületi úthálózat 27 százaléka állt földútból, mára ezt nullára redukálták – tekintett vissza a polgármester. Az intézmények nagy részét felújították, de vannak még olyan iskolák, óvodák, amiken ezeket a beruházásokat el kell végezni. Bölcsődét fognak építeni, és befejezik az idősek bentlakásos otthonának építését is. Kovács Péter arról is beszélt, hogy tovább folytatják az erdőtelepítést.

A kerületnek körülbelül 75 ezer lakója van, ezért ugyanennyi fát ültetnek majd el.

A munka már korábban megkezdődött, eddig harmincezret már el is ültettek. Sőt, nem várnak tovább a főváros segítségére és saját kézbe veszik a főutak felújítását is, vagyis az ő munkájukat is elvégzik, csakúgy mint a főutak menti zöld terület karbantartását. Mindezekben nem várnak tovább Karácsony Gergelyékre, inkább azt is megcsinálják – tette hozzá Kovács Péter.