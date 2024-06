Megérkeztek a főpolgármester-választás érvénytelen szavazólapjai a választási irodához

A csütörtök délután 16 órai határidőig valamennyi helyi (kerületi) választási irodától megérkeztek a főpolgármester-választás érvénytelen szavazólapjai a Nemzeti Választási Irodához (NVI). Az iroda az MTI-nek küldött közleményében azt írta, a Nemzeti Választási Bizottság (NVB) szerdai, jegyzőkönyvbe foglalt döntésének megfelelően Nagy Attila NVI-elnök utasította Budapest (kerületi) helyi választási irodáit, hogy adják át a főpolgármester-választás érvénytelen szavazólapjait az irodának, és ebben a helyi választási irodák legalább három tagja és a helyi választási bizottság tagjai is vegyenek részt.

Az NVI közölte: a kerületi helyi választási irodák valamennyi esetben az utasításnak megfelelően, időben értesítették a helyi választási bizottság tagjait az urnabontás időpontjáról.

Hozzátették: a helyi választási bizottság tagjai kizárólag Budapest II., a IX., a XIII. és a XV. kerületében nem éltek a jogukkal, hogy az eseményen jelen legyenek. A további 19 kerületben a helyi választási bizottság tagjai részt vettek az urnabontás, az újracsomagolás és a zárás folyamatában.

Az NVI közölte, hogy Budapest III. kerületének 106-os szavazókörében a szavazatszámláló bizottság tagjai nem kötegelték külön az érvénytelen szavazólapokat, így ebben az esetben valamennyi főpolgármesteri szavazólapot beszállították az NVI-hez. Az érvénytelen szavazólapok különválogatását az NVB az újraszámlálás során végzi el.

A főpolgármester-választáson leadott érvénytelen szavazólapok zárt borítékban, a zárásnál aláírással ellátva, sértetlenül megérkeztek az NVI-hez, ahol elzárták azokat.

Az újraszámlálást a Nemzeti Választási Bizottság pénteken 9 órakor kezdi meg a sajtó és a választásokon jelen lévő nemzetközi megfigyelők jelenléte mellett, az NVI közreműködésével.

Az NVB csütörtökön Vitézy Dávid főpolgármester-jelölt jogorvoslati kérelmével kapcsolatban elrendelte az összes fővárosi szavazóköri urna felbontását és a vasárnapi főpolgármester-választás érvénytelen szavazatainak átvizsgálását, újraszámlálást.

A bizottság döntésében arra hivatkozott: a bizonyítékok alapján alappal merülhet fel, hogy nagy számban vannak olyan érvénytelennek nyilvánított szavazatok, amelyeket a választási eljárásról szóló törvény rendelkezése szerint érvényesnek kell tekinteni. Az NVB szerint a választás eredményének megnyugtató megállapítása érdekében indokolt az újraszámlálást.

A tervek szerint holnap reggel kezdik és estig be is fejezik az újraszámlálást. Vitézy Dávidék abban reménykednek, hogy sok olyan szavazólap került az érvénytelenek közé, amelyiken Szentkirályi Alexandra és az LMP-jelöltje mellé is ikszet tettek. Ezek a visszalépés miatt érvényes Vitézy-szavazatok.