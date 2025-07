Szentségtörés vagy fociszeretet? Priskin Tamás visszatér, a nagy rivális mezébe bújik

Semmi meglepő nincs abban, ha egy hosszú és sikeres élsportolói pályafutás után egy labdarúgó amatőr szinten még éveket, évtizedeket játszik. Priskin Tamás esete is ezt példázza, ám akad egy komoly csavar a történetben: az ETO FC Győr klublegendája a városi rivális riválishoz szerződött.

Priskin Tamás a Gyirmót FC Győrhöz igazolt Fotó: Facebook/Gyirmót FC

− A magyar labdarúgás jelen korának egyik ikonikus alakja, Priskin Tamás, ma Gyirmótra szerződött! A magyar bajnok, szlovák kupagyőztes, Angliában több együttesben is szerepelt, a magyar válogatottal Európa-bajnokságra is kijutó kiváló támadó,

a jövőben a Gyirmót FC Győr második csapatában fog pályára lépni, ahol Lázár Patrikkal egyetemben, bizonyára nagy segítségére lesz, a jelenleg megyei első osztályban szereplő tehetséges fiataloknak.

Érdekesség, hogy edzője, egykori csapattársa, a szintén volt válogatott, Koltai Tamás lesz − jelentette be hivatalos oldalán a kisalföldi klub.

Priskin Tamás zöld-fehérben

Még ha ismerősök közé is kerül Gyirmóton a 38 esztendős támadó, több mint érdekes lesz sárga-kékben látni. A korábban önálló község, 1970 óta Győr városrészének számító Gyirmót ugyanis futballban a négyszeres magyar bajnok és kupagyőztes, patinás ETO riválisának számít. Akkor is, ha - bár a másodosztályban pikáns derbiket vívtak -, az első osztályban nem szerepeltek egyszerre, most is külön osztályban vannak: az ETO NB I-es, a másodosztályból kiesett Gyirmót az NB III-ból küzdené vissza magát...

Priskin Tamás 15 évesen került Komáromból Győrbe, pályafutása során háromszor is megfordult az ETO-ban, 182 mérkőzésen 71 gólt lőtt, 2021-ben gólkirály lett az NB II-ben.

Az Angliában, Ausztriában, Szlovákiában, Szlovéniában és Izraelben is megfordult, a profi labdarúgástól 2023 nyarán Győrben elköszönt támadó az utóbbi időszakban Ausztriában szerepelt alacsonyabb osztályban, augusztus 9-én Abdán debütálhat gyirmóti színekben és a vármegyei első osztályban.