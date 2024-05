A B-középben szurkolta ki a győzelmet, és már az NB I-ben látná a Győrt Priskin Tamás

A legjobbkor táltosodott meg az ETO FC Győr, amely a legutóbbi négy bajnokiját megnyerte a másodosztályban, így a hétfői, egymás elleni rangadó után meg is előzte a feljutást érő második helyen álló Vasast. A mérkőzést régen tapasztalható érdeklődés övezte Győrben, ahol 7470-en szurkoltak a helyszínen – például a 63-szoros magyar válogatott korábbi csatár, a tavaly visszavonult Priskin Tamás is, aki először 2003-tól 2006-ig, majd 2014 és 2015, harmadszorra pedig 2020 és 2023 között futballozott a klub színeiben.

Örömmel látta a zsúfolt tribünöket

– Nagyon jó érzés volt látni a zsúfolt tribünöket, legutóbb talán akkor voltak ennyien bajnoki mérkőzésen, amikor 2015-ben kizárták a Győrt az NB I-ből. Rengeteg szép emlékem van korábbról. Örömmel láttam újra a telt lelátókat és azt, hogy a nézők végig biztatták a csapatot, ez jó hatással volt a fiúkra is szerintem – mondta lapunknak a Győr korábbi labdarúgója, Priskin Tamás, aki 2023 nyarán az ETO csapatától vonult vissza. – Én is ott voltam a stadionban, a B-középből szurkoltam a csapatnak, a legtöbbször, amikor mérkőzésre megyek, ott szoktam helyet foglalni. Hála a jó istennek, sikerült kiszurkolnunk a pozitív eredményt.

A semleges nézők számára is élvezhető volt az összecsapás: Radó András találatával már a 3. percben vezetett a Vasas, majd miután Claudiu Bumba révén válaszolt az ETO, a 10. percben már újra a vendégcsapat vezetett. Nenad Lukics és Bumba góljával a győriek még az első játékrészben fordítottak. A térfélcserét követően a Vasas támadott, nekik ugyanis a döntetlen is elég lett volna az egypontos előny megőrzéséhez, ám a győri kapus, Gyurákovics Erik bravúrjainak is köszönhetően a házigazda megőrizte a 3-2-es eredményt.

– Izgalmas mérkőzés volt. Kicsit megijedtem, amikor rögtön az elején gólt kaptunk, majd újra hátrányba kerültünk, de nagyon pozitívnak tartom azt, hogy az elmúlt hétvégén, Kazincbarcikán is 2-0-s hátrányból fordítani tudott a csapat, és 3-2-re nyert. Hétfőn is ez történt egy közvetlen rivális ellen, ami óriási fegyvertény a Győr részéről. A mérkőzés színvonala nem másodosztályú volt, a Vasas és a Győr is kitett magáért – jelentette ki Priskin Tamás. – Nagyszerű játékosok játszanak mindkét oldalon, ilyen szempontból sajnálatos, hogy a két csapat közül csak az egyik juthat fel most. Bízom abban, hogy ez a Győr lesz.

A feljutás kivívása után folytatódhat az építkezés

A május 26-án, vasárnap sorra kerülő szezonzáró előtt egyszerű a képlet: hiába nyerne a Vasas, a győrieknek a döntetlen is elegendő lenne az Ajka otthonában ahhoz, hogy megőrizzék a helyezésüket, és 2015 után visszatérhessenek az élvonalba.

– Az előző szezon végén, amikor a Győr játékosaként befejeztem a profi pályafutásomat, egyértelmű volt a klubvezetés célja: szerettek volna visszajutni az NB I-be. Váratlant húztak azzal, hogy több külföldi játékost is igazoltak, volt ebben némi rizikó is, ám az építkezés nagyszerűen sikerült, látszik, hogy minőségi játékosok éreztek a klubhoz. Az ETO életében is volt hullámvölgy, de ebből is ki tudott kászálódni. Bízom benne, hogy az utolsó mérkőzést követően feljutást tud ünnepelni a Győr, utána lehetne tovább építeni a csapatot az NB I-re – nyilatkozta Priskin Tamás, aki jelenleg sportszervezést tanul a Testnevelési Egyetem kihelyezett szakán, ám emellett a játéktól sem távolodott el, rendszeresen pályára lép az osztrák hetedosztályban szereplő Göstling csapatában.

Az NB II utolsó fordulójától függetlenül az már korábban eldőlt, hogy bajnokként a Nyíregyháza Spartacus jutott fel az élvonalba. Az első osztályból a Kisvárda és a Mezőkövesd búcsúzott.

