Továbbra is magyar játékosokra építene a Nyíregyháza, amely már új stadionjában fogadhatja az ellenfeleket az NB I-ben

Kilenc év után térhet vissza az NB I-be a Nyíregyháza. A szabolcsiak legutóbb a 2014/2015-ös idényben szerepelhettek az első osztályban, majd licencproblémák miatt a harmadosztályba sorolták a gárdát, ahonnan ugyan hamar feljutott, ám később hosszú éveket töltött a második vonalban. Az előző szezon végén még semmi nem utalt arra, hogy hamarosan visszatérhet a csapat a legjobbak közé, hiszen csupán egy ponttal előzte meg a kiesett Békéscsabát, sőt osztályozóra kényszerült. Az NB ­III-as csoportgyőztes Veszprém 1-0-s legyőzését követően aztán új szellemben folytatódott a szakmai munka, ez pedig eredményre vezetett. A siker egyik fontos letéteményese a sportigazgató, Fekete Tivadar és a tavaly júniusban szerződtetett vezetőedző, a négyszeres válogatott korábbi labdarúgó, Tímár Krisztián volt.

Tímár Krisztián a Nyíregyháza menetelésének egyik kulcsfigurája. Fotó: Kovacs Peter

Nem csak a játéktudás számított a kiválasztásnál

– Fekete Tivadar tavaly januárban érkezett, akkor már olyan kész játékosállományunk volt, amelybe nehezen tudtunk belenyúlni az élő szerződések miatt, így a téli átigazolási szezonban csak minimálisan változtattunk. A tavaszi szezonban, ha nehezen is, de sikerült bennmaradnunk, utána viszont a nyáron el tudtuk kezdeni az érdemi munkát. Az első lépés az volt, hogy Tivadar megkereste Tímár Krisztiánt, akivel megállapodtunk, majd tizenhárom játékost igazoltunk. Sűrű volt a tavalyi nyár, de olyan keretet sikerült kialakítani, ami bizakodásra adott okot. Amikor összeállt a jelenlegi keret, a stáb és az edző vezetésével eredményes szakmai munka vette kezdetét – kezdte a lapunknak nyilatkozó Dankó Gergő, a Nyíregyháza Spartacus FC ügyvezetője.

– A játékosok kiválasztásánál figyeltünk arra, hogy jó személyiségű embereket válasszunk, ne csak a játéktudás számítson. Vannak olyan játékosaink, akik sérülésből tértek vissza, de korábban már voltak komolyabb szinten, ők is sikerre éhesen érkeztek. Első körben nehéz volt nívósabb futballistákat igazolni, hiszen az előző idény után nem volt annyira vonzó a klub, főleg úgy, hogy a stadionunk sem volt kész. A sportigazgató érdeme, hogy ide tudta csábítani őket, de nyilván a vezetőedző is kivette a részét, hiszen többeket ismert.

Minimális mozgást szeretnének a keretben

Ilyen előzmények után a Nyíregyháza remek rajtot vett, tizenegy mérkőzésen át veretlen maradt, először október 22-én szenvedett vereséget. Ezt követően sem ingott meg a nyírségi gárda, amely a múlt hétvégén, három körrel a zárás előtt megnyerte a bajnokságot.

A 28 éves Nagy Dominik (labdával) korábban tízszer szerepelt a magyar válogatottban is. Fotó: Nemzeti Sport/Szabó Miklós

– Jól kezdtük a szezont, de az első komoly erőmérőnk az volt, amikor az ötödik fordulóban legyőztük a remek formában lévő Győrt. Kiegyensúlyozott teljesítményt nyújtottunk egész ősszel, a Vasas ellen kikaptunk ­3-0-ra, de utána egyből győztünk az Ajka ellen hátrányból fordítva. A folytatásban is jöttek a győzelmek, akkor már éreztük, hogy eredményes szezonunk lehet. Félévkor, amikor úgy fordultunk, hogy vezettük a bajnokságot, kitűztük célul, hogy szeretnénk feljutni, ezért is igazoltunk még három minőségi labdarúgót az első osztályból – emlékezett Dankó Gergő. – Az utolsó három fordulóban már bajnokként szerepelhetünk, de szó sincs arról, hogy kiengednénk, szeretnénk bajnokhoz méltó teljesítménnyel zárni. Ezzel egyidejűleg elkezdtük a következő szezon keretének előkészítését is. A keretünk nagy részének élő szerződése van, ezért csak minimális mozgást szeretnénk, kifejezetten posztokra tervezünk igazolni, elsősorban magyar játékosokat. Ha ezt nem engedi a piac vagy más okok miatt nem sikerül, akkor kerülhetnek szóba külföldiek is.

Ha belefér az időbe, lesz külön stadionavató

A korábban a Nyíregyháza klubigazgatójaként is dolgozó, ma már a gazdasági és operatív feladatokért felelős Dankó Gergő érdeklődésünkre elmondta: a klub a jövőben is szeretne megfelelni a magyar játékosok szerepeltetésére vonatkozó előírásnak, ugyanakkor a cél egy versenyképes együttes kialakítása a jelenlegi mag egyben tartása mellett. Hozzátette: abban bíznak, hogy a július végi élvonalbeli rajt idején már a jelenleg még készülő új Nyíregyházi Stadionban fogadhatják az ellenfeleket.

– A tereprendezés és a végső simítások szakaszában tartunk, így kijelenthető, jól áll a stadionépítés, a gyepszőnyeget is lerakták már. Nagyon nagy várakozás előzi meg a 8150 férőhelyes létesítmény átadását, mindannyian abban bízunk, hogy a következő szezont már ott kezdhetjük meg – árulta el az ügyvezető, aki azt is elmondta, hogy amennyiben a bajnoki rajt előtti szűkös intervallumba belefér, külön nyitómeccset is szeretnének egy nemzetközi ellenféllel szemben. – Az NB I-es szezonunk első felében közel telt házat várunk, arra készülünk, hogy a rangadókra biztosan eladjuk az összes jegyet. A szurkolóinkkal együtt mi is nagyon várjuk már, hogy a Nyíregyháza újra az élvonalban szerepelhessen.



A Nyíregyháza máig utolsó első osztályú bajnokiját 2015. május 29-én játszotta. Azóta nem kevesebb, mint 3267 nap telt el, de már nem kell sokat várni a visszatérésre.