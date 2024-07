Magyarországon már megtörtént a jobboldal integrációja, most ugyanez zajlik Európában

Pindroch Tamás, az AK vezető elemzője emlékeztetett arra, hogy a Fidesz 1996-ban kezdte el azt a munkát, amely végül a magyar jobboldal egyesítéséhez vezetett. Az európai színtéren most ugyanez zajlik. Ugyanez a munka elindult, és ennek is a Fidesz a motorja. Mi már Magyarországon ezt átéltük, részt vettünk benne, és most az európai színtéren is ezt történik, Orbán Viktor vezetésével – hangsúlyozta. – A baloldal pedig nem tudja, hogy mi folyik, teljesen lebénultak – tette hozzá a vezető elemző.