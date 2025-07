Rapid délutáni friss Tusnád – Mráz Ágoston Sámuel: A miniszterelnök minden tusnádi beszéde kuriózumnak számít + videó

Máté Patrik kollégánk az első körben arról kérdezte a vendégét, hogy mitől különlegesek, mitől egyediek Orbán Viktor tusnádfürdői beszédei. Mráz Ágoston szerint több okból is: mert Európában nincsenek olyan politikusok, akik ilyen beszédet mondanának, mint fogalmazott, ha ma a világon bárhol egy politikus megszólal, előre megírt, jól kimért mondatokat mond, általában a semmitmondásnak egy retorikai mesterműve az legfeljebb, ami elhangzik tőlük, amelyekben nincsenek üzenetek, mély gondolatok, és dilemmák sincsenek. Kiemelte, hogy Orbán Viktor tusnádfürdői beszéde egy magyar hagyomány, egy mély elemzés egy nyári egyetemen, ahol akadémikus mélységgel foglalkozik az aktuális kérdésekkel, és nemcsak aktuálpolitikai üzenete van, másrészt arra is van lehetőség, hogy a hallgatóság kérdéseket tegyen fel a kormányfőnek, vagyis van diskurzus. Mráz Ágoston Sámuel szerint ez is izgalmassá teszi ezt a műfajt, mert nem egyoldalúan előadott gondolatsorról van szó, hanem lényegében nevezhetjük beszélgetésnek is.

Kollégánk ezután rátért arra, miért fontos, hogy Magyarország egy nagy nemzeti stratégiával rendelkezzen. Vendége erre azonnal megadta a frappáns választ, miszerint hazánk egy szuverén ország, és minden szuverén országnak van stratégiája, azaz röviden, tömören van elképzelése arról, hogy hova szeretne eljutni a világ jelenlegi helyzetében. A másik pedig az, hogy a nagy stratégia még az Orbán-kormány 15 éve után is bizony hiánycikk, ami nem jelenti azt, hogy nagy stratégiára utaló gondolatok ne lettek volna, de ez egységes, mindenki számára érthető, világos, tömör egyszerűségben bizony nem található meg teljesen. Kifejtette, ezért fontos ezt közérthetően, lényegre törően megfogalmazni, hogy ne csak az elemzők értsék például a konnektivitás szó jelentését – fogalmazott. Az elemző megkapta a leghálátlanabb kérdést is kollégánktól, hogy vajon miről fog holnap beszélni a miniszterelnök. Ha tudni akarják a választ, a Rapid délutáni adásából ez is kiderül.