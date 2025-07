Orbán Viktor elárulta, miért szereti mindenki Tusványost

– Tusnádfürdő a magyar politika nyári kiszabadulása – fogalmazott Orbán Viktor a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország című műsorának adott interjúban. A miniszterelnök Erdélyben, a tusványosi szabadegyetem helyszínén elmondta, hogy a politika egy olyan világ, ami a napi ügyek intézésével foglalkozik. Óriási élménynek nevezte, hogy néha kiszabadulnak a közélettel foglalkozó emberek a szűk perspektívából.

Az egész egy intellektuális pezsgést kap és távlatot nyit. Ezért szeret mindenki jönni Tusnádfürdőre

– tette hozzá.

Mint fogalmazott, tavaly beszélt nagystratégiáról. Orbán Viktor elmondta, holnap be tudja mutatni a magyar nagystratégia néhány fontos elemét.

A nemzetnek nincsenek határai

A nemzetpolitikáról szólva azt mondta: határai az államnak vannak, a nemzetnek nincsenek. Hozzátette: tőlünk elvettek területeket, a határon kívül maradt a nemzet harmada, ezért nekünk az államhatár és a nemzet határai nem esik egybe. A kormányfő azt is mondta, a nemzetben való gondolkodás azt jelenti, hogy nagyobb összefüggésben tekintünk a magyarság sorsára. Úgy fogalmazott, erre emlékeztet bennünket a tusnádfürdői találkozó. Hozzátette: ő a történelmi Magyarország kifejezést szereti.

Mint mondta, korábban voltak baloldali pártok, akik nem tekintették a külhoni magyarokat a nemzet részének, mára ezek kikoptak.

A miniszterelnök elmondta, hogy a kettős állampolgárság bevezetése a magyar kormány egyik történelmi tette. De kiemelte a határon túli gazdasági fejlesztéseket, az oktatási és kulturális fejlesztéseket, illetve az autópályák kiépítését a magyar határig. Ezekben a metszetekben mindig megjelenik a nemzetben való gondolkodás – tette hozzá.

Közös siker Romániával

Kitért arra is, hogy a magyar uniós elnökség során sikerült Romániának a schengeni övezethez csatlakoznia. Ezért az új román kormányfővel való szerdai találkozója jó pozícióból indult, mert volt egy közös siker mögöttük. Nagyon nehéz a helyzet Romániában, komoly gazdasági kihívásokkal kell megküzdeniük. Olyasmi, mint a Gyurcsány-rendszer végén volt Magyarországon – jegyezte meg Orbán Viktor.

Az idő nem Ukrajna mellett áll

Mint fogalmazott, egy évvel ezelőtt Kijevben járt, tárgyalt Zelenszkijjel, és akkor próbált neki segíteni. Elmondta neki, hogy az idő nem Ukrajna mellett áll, senki nem győzött le nukleáris szuperhatalmat. Az elnök akkor visszautasította a miniszterelnök ajánlatát, aki közvetített volna Peking és Moszkva irányába. Egy évvel ezelőtt kedvezőbb körülmények között lehetett volna békét kötni, most sokkal rosszabbul állnak.

A kormányfő elmondta: a brüsszeliek erőltetik Ukrajna uniós tagságát. Magyarország Ukrajna szomszédja, így az ukrán tagság nekünk elfogadhatatlan.

Ha felvesszük Ukrajnát, a világnak ez a térsége lesz a háború terepe.

Ez megengedhetetlen a kormányfő szerint.

Úgy fogalmazott, tagságról szó sem lehet, az visszavonhatatlan. Hozzátette: Ukrajna sorsa az, hogy Oroszországgal szomszédos ütközőállam. Magyarországnak is egykoron ez volt a sorsa, nem akarunk visszamenni ebbe a pozícióba. A kormányfő szerint szerződéses alapon nyugvó együttműködésben mi partnerek lennénk, de most nem erről van szó. Ukrajna ráadásul folyamatosan fenyegeti Magyarországot. Mint mondta,

itt higgadtság kell, ez nem színpad, hiába jön az ukrán elnök a színpadról.

A miniszterelnök néha komolyan veszi a fenyegetéseket és eszerint cselekszik, néha elengedi a füle mellett. Mint mondta, vannak olyan pártok, akik az ukránok álláspontját támogatják: ilyenek a Tisza párt és a DK. Ukrajna egyre inkább épülne be Magyarország testébe, de ezt nem fogjuk engedni – jegyezte meg.

A miniszterelnök szerint nehéz pontosan érzékeltetni, de az a pénz, amit oda akarnak adni Ukrajnának, az egy évben kifizetett magyar nyugdíj tizennyolcszorosa. Ennek minden európai ember vesztese, kivéve azokat a nagy multikat, kik már ott vannak Ukrajnában.

Előkelő helyen van a vesztesek listáján az agrárium – mondta Orbán Viktor, majd megjegyezte, hogy támogatások mellett piacot is veszítenének a gazdák. Azt pedig felháborítónak nevezte, hogy a Tisza Párt szakértője idomított csimpánzokhoz hasonlította a magyar gazdákat.

A jogállamiság kapcsán elmondta, hogy az egy politikai zsarolási eszköz, amit valójában Brüsszel sért meg folyamatosan.

Ez már kampány

Az antiszemita raptrió, a Kneecap Magyarországról történő kitiltása kapcsán elmondta: a Sziget szervezőinek lehetett volna annyi eszük, hogy nem hívnak meg egy ilyen együttest.

Ha Magyarországra jössz, be kell tartanod a törvényeinket

– szögezte le.

Amerikában is az van, hogy a művészek egy tekintélyes része beáll a Demokrata Párt mögé. Most ez történik Magyarországon is. Ez már kampány – jegyezte meg Orbán Viktor. Véleménye szerint a választók nem szeretik, ha a showbizniszben lévő emberek meg akarják mondani nekik, hogy mit gondoljanak.

A miniszterelnök szerda este Bukarestben munkavacsora keretében tárgyalt Ilie Bolojan román kormányfővel, aztán még aznap éjszaka Erdélybe utazott. Orbán Viktor szombaton tartja meg szokásos beszédét a 34. Bálványosi Nyári Szabadegyetemen, Tusnádfürdőn.

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán)