Rapid délelőtti friss – Orbán Viktor: Vannak módszereink, csak nem verjük nagydobra + videó

A miniszterelnök nem aprózta el ma reggeli interjúját, nagyon sok fontos dologról beszélt, kollégáinknak is fejtörést okozott, mivel is kezdjenek a sok téma közül, ami a leginkább megmaradt bennük.

Bácskai Balázs már nagyon várja a stratégia részleteit, amiről szombaton beszél majd a miniszterelnök. Addig is felidézett néhány dolgot az Orbán Viktorral való beszélgetésből, ugyanis néhány dolgot meglebegtetett a kormányfő. Bácskai emlékeztetett, hogy ez a magyar nagystratégia arról szól, hogy Magyarország az átalakuló világrendben cselekvő tudjon maradni, és ne csak tágra nyílt szemekkel nézzük az eseményeket. Három fontos pontot emelt ki kollégánk: a szuverenitás megőrzése, a regionális együttműködés fenntartása és kibővítése, valamint a kelet–nyugati kapcsolatok: hogy ne sodródjunk egyik oldalra sem, ne tartozzunk egyik blokkba se nagyon szorosan, hogy legyen valamiféle átjárás.

Gábor Márton megjegyezte, hogy ez a bizonyos stratégia évente módosul, éppen azért, mert mi egy kicsi ország vagyunk, és alkalmazkodnunk kell a megváltozott körülményekhez. – Így beszélhetünk flexibilis stratégiáról, vagyis ennek kell lennie – tette hozzá. Példaként hozta fel, hogy célunk az energiafüggetlenség, és minden Orbán-kormány ezen dolgozott és dolgozik most is, éppen ezért fejlesztik az infrastruktúrát. Bácskai azt is megjegyezte, hogy éppen a szükséges változások miatt születnek olyan cikkek, amelyekben azt kérik számon bizonyos újságírók, hogy öt évvel ezelőtt még ezt mondták, most pedig mást gondolnak. Ennek semmi értelme, mert a világ folyamatosan átalakul körülöttünk. Bácskai felidézte azt is, hogy a miniszterelnök kijelentette, hogy Ukrajnát nem tartjuk ellenségnek, ami véleménye szerint azért is nagyon fontos mondat, mert a kormány ellenségei, ellenfelei ostoba vádakat hoznak fel ebben a témában hazánkkal kapcsolatban. Emlékeztetett a kormányfő másik kijelentésére is, miszerint egy évvel ezelőtt Zelenszkij és csapata sokkal jobb békefeltételeket tudott volna kicsikarni, mint most.

Volt még egy nagyon fontos téma a ma reggeli rádióinterjúban, miszerint három évre kitiltották az antiszemita és a Hamász terrorszervezetet éltető Kneecap zenekar tagjait Magyarországról, akiket a Sziget fesztivál szervezői hívtak meg a rendezvényre. Gábor Márton hozzátette, hogy jobb- és baloldalon egyaránt elismerik, hogy az antiszemitizmusnak és antiszemitáknak nincs helye Magyarországon, most mégis vádolják a kormányt, hogy nem engedi be az országba azokat, akik a zsidókat lemészárló szervezetet és a terrorizmust éltetik.