Szombaton érkezik az ítéletidő, így tudja megelőzni a károkat

A meteorológiai előrejelzések szerint szombaton több helyen intenzív zivatarok, felhőszakadás és jégeső várható, a nap első felében jellemzően a Dunántúl nyugati, északnyugati részen. A délutáni, késő délutáni óráktól az ország nagy részén kialakulhatnak felhőszakadások, amelyeket nagyméretű jég is kísérhet – hívta fel a figyelmet az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivője pénteken.

Az ország jelentős részére másodfokú figyelmeztetést adtak ki zivatarok miatt. Forrás: HungaroMet

Mukics Dániel a közleményében hangsúlyozta: fontos, hogy mindenki figyelje az időjárási előrejelzéseket, riasztásokat, és tegye meg a szükséges biztonsági intézkedéseket.

A viharos szél érkezése előtt célszerű zárt helyre vinni azokat a tárgyakat – kerti bútorokat, cserepes növényeket, szerszámokat, kerti sátrakat –, amelyeket a szél felkaphat, valamint áramtalanítani azokat a helyiségeket, amelyet a víz elérhet – írta. Felhívta a figyelmet arra is, hogy a közlekedőknek is fokozott óvatossággal kell eljárniuk, autóval és gyalogosan is veszélyes a magasan álló vízen áthaladni.

A villámárvizek komoly veszélyt jelentenek, embereket és tárgyakat sodorhatnak el

– emelte ki.

A szóvivő azt tanácsolta, ha van rá mód, a kocsival fáktól, reklámtábláktól, épületektől távolabb parkoljunk. Ha autóval közlekedünk, amikor lecsap a vihar, a legjobb valahol megállni. Ha erre nincs lehetőség, legalább lassítsunk – kérte.

Azt javasolta, villámláskor ne a fák alatt keressünk menedéket, hanem lehetőség szerint menjünk egy közeli épületbe. Ha villámlik, az otthonunkban lévő elektromos eszközök csatlakozóit húzzuk ki a konnektorból, a villámcsapás ugyanis tönkreteheti azokat – emelte ki.

A várható meteorológiai riasztásokról és a tűzoltói beavatkozást igénylő esetekről a katasztrófavédelem VÉSZ-alkalmazásán lehet tájékozódni. Hangsúlyozta: ha bárki bajba jutott embert vagy állatot lát, azonnal hívja a 112-es segélyhívószámot.