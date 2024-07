Migrációs büntetés – Extrém válaszlépést szorgalmaz Pokol Béla

Az Európai Bíróság (EuB) nyolcvanmilliárd forintos általános, illetve kétszázmilliós napi büntetést rótt ki Magyarországra, mert hazánk nem enged be illegális migránsokat – emlékeztett cikkében a Mandiner.

A bírói döntés kapcsán a lap felkereste Pokol Béla volt alkotmánybírót, aki rámutatott: nagyon nem mindegy, hogy az adott ügyben melyik bírói tanács dönt, illetve előadóként ki jegyzi közülük az ítéletet megelőlegező előterjesztést. Arról pedig, hogy melyik ügyben melyik ilyen testület járjon el, nem a jogállamisági működés garanciájának tekinthető automatizmus vagy előre lefektetett eljárásrend, hanem konkrétan a bíróság elnöke dönt.

A bíróság elnöke, illetve elődei minden kontroll és korlát nélkül döntik el, ki legyen az előadó bíró. – Amikor lényeges döntést kell hozni, feltehetően mindig megnézik, hogy a döntő bírói tanácsi többség a „mi kutyánk kölyke” legyen – lényeges ügyekben nincs tehát függetlenség. Vagyis ha valaki rosszul, azaz a vezetésnek nem tetsző módon dönt, később nem kap kiemelt ügyekben annyi feladatot. Szignálás – ez a jogkör neve – mondta a lapnak a volt alkotmányjogász, majd rámutatott:

Pokol szerint a jogállamiság legnagyobb sérelmét jelzi mindez, hiszen ha épp azt akarják, hogy a testület mondjuk „odasuhintson Orbánnak”, akkor az arra alkalmas illetékes kapja az adott kérdést.

– Ez ellen már régen fel kellett volna lépni, írtam is könyvet a témában, angol és dán kritikus kutatásokra alapozva. A bírói függetlenség ugyanis a független igazságszolgáltatás alapja, uniós szinten is, ami így most az EU legfőbb igazságszolgáltatási szervénél nem teljesül. Ehelyett propagandaanyagokat csinálnak – fogalmazott Pokol Béla. A professzor szerint most lényegében pofon csapták Magyarországot, de ez a döntés legalább jó apropó lehet arra, hogy felhozzuk, asztalra tegyük az anomáliát – írta a lap.

Pokol Béla nagyon határozott lépést javasol

Arra a felvetésre, hogy mit kéne tennie a magyar kormánynak, Pokol Béla szigorú válaszlépést is elfogadhatónak tart. – Itt lenne az ideje felvetni, hogy változtassunk az EuB gyakorlatán! Követeljünk reformot, addig ne fizessünk tagdíjat, pláne annak tükrében, hogy épp csak korlátozottan kapunk uniós forrásokat. Közben a közös piaccal kapcsolatos, gazdasági kérdések feletti joghatóságot meghagyhatnánk, ami a bíróság alatt dolgozó, úgynevezett törvényszék feladata – érvelt az alkotmányjogász, rámutatva: a bíróság döntéseivel szemben jelenleg még fellebbezési lehetőség sincs. Tehát nagy a tét.

– Elfogadhatatlan az elnök túlhatalma, a mostani, a migráció kapcsán született döntés mértéke is mutatja a dolog jelentőségét

– mondta a lapnak Pokol Béla.