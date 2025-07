„Egyáltalán nem érdekel” – Robbie Keane az FTC sajtótájékoztatóján reagált a hétfői fejleményekre

Kedden megkezdődik a magyar bajnokcsapat idei BL-kalandja! Egészen pontosan már hétfőn megkezdődött, az FTC delegációja ugyanis bár még Budapesten, a népligeti sportközpontban edzett, a tréning után a repülőtér felé vette az irányt, majd mintegy háromórányi repülést követően megérkezett Örményországba. Ott kedden, magyar idő szerint 18 órai kezdettel (tv: M4 Sport) az örmény liga legutóbbi győztese, a tavaly a Konferencialigában már nemzetközi tapasztalatot szerzett FC Noah vár a 2019 óta minden évben európai főtáblás Ferencvárosra.

Tóth Alex és az FTC delegációja hétfőn indult el Örményországba (Fotó: facebook.com/fradi.hu)

FTC: ha meglesz a továbbjutás, biztos a főtábla

Éppen az elmúlt évek nemzetközi sikereinek is köszönhető, hogy az idén is a második selejtezőkörben csatlakozik a BL-mezőnyhöz az FTC, amely sorozatban hetedszer is főtáblás lesz, ha a kétmeccses párharcban legyőzi a Noah együttesét. Mindez úgy lehetséges, hogy az a klub, amelyik bejut a Bajnokok Ligája kvalifikációjának 3. körébe, az onnan búcsúzva az Európa-liga rájátszásába „zuhan”, ha pedig ott is elbukik, a Konferencialiga alapszakaszában vigasztalódhat. Kulcsfontosságú tehát a jó kezdés az NB I bajnokának, amely az újabb sikert az idegenbeli találkozón alapozhatja meg.

Az elmúlt években rendszeresen megmérethette magát az európai porondon az FTC (Fotó: Polyák Attila)

A kiutazás napján is történt változás az FTC keretében

A Ferencváros élére januárban kinevezett vezetőedző , Robbie Keane a bajnokság májusi megnyerése után is maradt pozíciójában, júniusban Mezőkövesden, július elején pedig Ausztriában, Lienzben vezényelt edzőtábort csapatának. A Keane rendelkezésére álló játékoskeret átalakult.

Hét új futballista érkezett: Cadu, Callum O'Dowda, Ötvös Bence, Jonathan Levi, Nagy Barnabás, Toon Raemaekers és Daniel Arzani.

Közben olyan, az utóbbi évek sikereiből kisebb-nagyobb részt vállt játékosok távoztak, mint Eldar Civic, Mohamed Ben Romdhane vagy Saldanha.

Mellettük nem tagja az idénynyitóra készülő keretnek Adama Traoré, Mohammed Abu Fani, vagy a magyar válogatott Botka Endre sem. Eredetileg a húszéves Gruber Zsombor sem lett volna az utazó csapat része, ám a kiutazás napján ő került be az egyik újonnan szerződtetett Daniel Arzani helyére. Az okokat nem részletezte a Fradi honlapja.

Robbie Keane-t csakis a keddi selejtező érdekli

Mire az FTC megérkezett Örményországba, már tudhatta az Európai Labdarúgó-szövetség hétfői sorsolásának eredményét, melynek értelmében továbbjutás esetén a horvát Rijeka és a bolgár Ludogorec párharcának győztese lehet a következő rivális a BL-ben.

– Ez egyáltalán nem érdekel, csakis a keddi meccs – jelentette ki a sorsolásra reagálva Robbie Keane a magyar klub örményországi sajtótájékoztatóján, ahol mások mellett azt is elmondta, hogy szerinte jól sikerült a zöld-fehérek felkészülése.

Keményen dolgoztak a fiúk, hogy meglegyen a befektetett munka gyümölcse. Az új játékosok is mindent beleadtak, hogy bekerüljenek a csapatba. Nehéz meccsre készülök, ezen a szinten nincsenek könnyű mérkőzések. Kielemeztük az ellenfél erősségeit és gyengeségeit, tudjuk, hogy vannak technikás játékosai, de nem szabad egy-egy játékosra külön koncentrálnunk. Láttuk a Noah korábbi mérkőzéseit, és készen állunk a keddi találkozóra.

Az örmény újságírók Keane-t az FTC örmény futballistájáról, a 23 éves támadóról, a tavaszi idényt kölcsönben töltő Edgar Szevikjanról is kérdezték.

– Edgart nagyon jó játékosnak tartom, amikor én idejöttem, ő éppen nem volt a csapat tagja, de miután visszajött, mondtam neki, hogy a keret tagja lesz. Technikás futballista, jó az egy-egy elleni szituációkban is, képes pluszt hozzáadni a csapat teljesítményéhez – magyarázta Keane.