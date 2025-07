Horvát vagy bolgár csapat lehet a Fradi következő BL-ellenfele

A hétfő délben, Nyonban megrendezett sorsoláson az ismét kiemelt státuszt kapó Fradi és a Noah párviadalának győztesét a HNK Rijeka (horvát)–Ludogorec Razgrad (bolgár) párharc továbbjutójával sorsolták össze. Az első mérkőzést augusztus 5-én vagy 6-án, a visszavágót 12-én rendezik.

Dibusz Dénes is tudja, a Fradi kemény feladat előtt áll (Forrás: Fradi.hu)

Az elmúlt tíz évben az FTC mindkét riválissal találkozott: 2014-ben az Európa-liga selejtezőjében kettős vereséggel búcsúzott a Rijekával szemben, míg 2019-ben előbb kettős győzelemmel ejtette ki a Ludogorecet a BL-selejtezőben, aztán az El csoportkörében újra összeakadtak a felek, akkor egy-egy kudarccal és döntetlennel zárt a Ferencváros a bolgár riválissal szemben.

A Fradi útja a főtábláig

A Ferencváros július 22-én, kedden 18 órától küzd meg az FC Noah-val a BL-selejtező második körének első meccsén, a hazai visszavágóra július 30-án, szerdán 20 órától kerül sor. Továbbjutás esetén a következő fordulóban is kiemelt lesz, ráadásul ez esetben már biztos lenne az európai főtábla: a BL-selejtező harmadik körében búcsúzó klub az Európa-liga selejtezőjének rájátszásába jut, ha pedig ott is vereséget szenved, a Konferencialiga főtábláján „vigasztalódhat”. A legjobb forgatókönyv – amely az FTC reményei szerint megvalósul – a Bajnokok Ligája-alapszakasz lenne, ehhez a harmadik kör után a playoffpárharcot is meg kellene nyernie a magyar bajnoknak.

Amennyiben a zöld-fehérek elbukják az örmények elleni párharcot, az El-rájátszásban a HNK Rijeka (horvát)–Ludogorec Razgrad (bolgár), az RFC (lett)–Malmö (svéd) és a Lincoln Red Imps (gibraltári)–Crvena zvezda (szerb) párharc vesztesei közül kaphatnak ellenfelet – ennek sorsolását 13 órától tartják.