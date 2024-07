Pusztító tűz tombolt Rakamazon, a helyiek szerint az egész utca veszélyben volt

Félelmetes és veszélyes helyzetben találták magukat a helyiek a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei Rakamazon még július 27-én, szombaton, amikor délután füstszagra és méteres lángokra lettek figyelmesek, ugyanis egy autó gyulladt ki egy ház udvarán, a Kossuth úton – írta a Bors.

A helyiek bár hamar riasztották a tűzoltókat, a lángok veszélyesek voltak:

a tűz először egy másik kocsira terjedt át, majd szépen lassan a garázs is lángokban állt, a tűz pedig pillanatok alatt az ottani hodályra is átterjedt. A nyíregyházi hivatásos és a rakamazi önkéntes tűzoltók is a helyszínre vonultak

– közölte az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság.

Közös erővel állították meg a lángokat

Sem a tűzoltók, sem a helyiek nem haboztak: többen a szomszédok közül is megpróbáltak segíteni, míg a kiérkező tűzoltóknak végül egy órán belül sikerült elfojtaniuk a lángokat, még azelőtt, hogy a tűz átterjedt volna a szomszéd házra.

A lapnak egy szemtanút is sikerült elérni, aki elmondta: – Egy sima meg egy platós autó égett le, mind a kettő használhatatlan – mondta a férfi, hozzátéve: – Ez így is nagy veszteség, tudom, nagyon hálásak vagyunk mindenkinek, aki segített, mert rosszabb is lehetett volna.

Az idő forró volt, de kissé szeles, úgyhogy többen is tartottunk tőle, hogy terjedni fog a tűz

– árulta el a Borsnak.