Roncstelep lett Budapest, de most a kormány jó néhány útszakaszon elvégzi a munkát, ami Karácsonynak nem megy

A roncsautók fővárosa is lett Budapest, hiszen az elmúlt években nemcsak az elszállítatlan, magára hagyott autók száma döntött rekordot, hanem azok sokszor biztonsági kockázatot jelentettek – írta a Metropol. Úgy folytatták: a szemetes, Karácsony Gergely főpolgármester által elhanyagolt város képét tovább csúfítják a roncsautók, de egyre több alkalommal használják életvitelszerűen hajléktalanok, drogosok a kiüresedett és gyakran hónapokig vagy évekig elszállítatlan autókat. A felháborodott lakók nem egyszer hiába értesítették a köztereseket, nem történt semmi, csak már akkor, amikor megtörtént a baj. A baloldali vezetésű önkormányzatoknak nem megy a magára hagyott autók elszállíttatása, ahová előbb-utóbb hajléktalanok költöznek. Ilyen történt, amikor majdnem felgyújtottak egy benzinkutat Óbudán.

Mit tehet, aki roncsautót talál?

Ha valaki roncsautót észlel, azt az önkormányzatok vagy a közteresek honlapján jelentheti, kerületenként vannak erről rendeletek. A fővárosban még Tarlós István idejében, 2010-ben határoztak az üzemképtelen járművek tárolásának szabályozásáról. Elképzelhető, hogy frissíteni kellene a rendeleten, de nyilvánvalóan a Karácsony Gergely vezette fővárosban nem történik semmi, akárhogy is szól a szabály.

Sok budapesti ugyanis arról panaszkodik, hogy hónapokig ott dekkol egy roncsautó a helyén, de semmilyen intézkedés nem történik.

A napokban égett ki egy hónapok óta magára hagyott Fiat Multipla a Teréz körúton. A környékbeliek szerint az autó tulajdonosa már évek óta nem használta a járgányt, amire a hajléktalanok is felfigyeltek. Betörték az ablakait és a téli hideg hónapokra beköltöztek az autóba. Aztán hamar szemeteszsákokkal telt meg a jármű, ami hatalmas bűzfelhőt bocsátott ki. Miután semmi intézkedés nem történt a baloldali vezetésű főváros vagy a kerület részéről, a helyiek egy idő után megunták a helyzetet és kipakolták az autót. Arra viszont nem számítottak, hogy a roncsautót két fiatal kábítószeres is kiszúrta magának, és oda jártak drogozni. Egy a szomszédban dolgozó hölgy elmondta: dulakodás volt az autóban, és valószínűleg direkt gyújtották fel. Ez megmagyarázza azt is, hogy a tűz másnapján miért helyszíneltek még mindig a rendőrök.

A Teréz körúton kiégett személygépkocsi (Fotó: Bors)

A kormánypárti politikus tudott cselekedni

Néhány hónapja egy fideszes képviselő-jelölt, Szilágyi Demeter szállíttatott el egy olyan roncsautót a Golgota térről, amelyet szintén drogosok sajátítottak ki maguknak.

Annak ellenére, hogy a környékbeli lakók rettegtek, a baloldali vezetésű Józsefvárosi Önkormányzat hónapokon át képtelen volt az intézkedésre.

Nem csak a hajléktalanok és drogosok miatt aggódhatnak a budapestiek. A roncsautók tulajdonosai gyakran extrém vagy kegyetlen újrahasznosítási ötletekkel keserítik meg a helyiek mindennapjait. Óbudán például egy kutyát tartott bezárva valaki, amire eleinte senki nem figyelt fel a totálkárosra zúzott autóban. Egy ideig az ott lakók abban reménykedtek, hogy a forgalmas útszakasznál lévő járművet elviteti az önkormányzat, ám be kellett látniuk, hogy a közeljövőben ez nem fog megtörténni, ezért kezükbe vették az ügyet. A bezárt kutya az ott található magániskola oktatóinak és az odajáró gyerekeknek is szemet szúrt, akik megsajnálták az ebet, kihívták a rendőröket, majd felkutatták velük a kutyaház-autó tulajdonosát.

Sokba fog kerülni az országos közutakon „felejtett” roncsok elszállítása

Az állam nem viccel, az országos utakon hamarosan mélyen a zsebébe kell nyúlnia annak, aki otthagyja az autóját. A napokban jelent meg a miniszteri rendelettervezet a kormány honlapján, amelyet augusztus 1-ig lehet véleményezni. Eszerint drákói szigorral csapnak le arra, aki az elhagyott autójával veszélyezteti a közúti forgalom biztonságát. A rendelet a roncsautók elszállítását, tárolását, és szükség esetén értékesítését is szabályozza majd.

Ha a jármű tulajdonosa például nincs a helyszínen, amikor a közútkezelő észleli a szabálytalanságot, és az autót végül elviszik, akkor az autó tulajdonosának ki kell fizetnie az elszállítás és a tárolás költségeit.

Ez akár 120 ezer forint is lehet, sőt, ennél 25 százalékkal többe kerül, ha hétvégén vagy éjszaka történik az incidens. A visszavétel elmaradása esetén a járművet a közútkezelő értékesítheti vagy más módon hasznosíthatja, akár át is adhatja a regisztrált bontó-hulladékkezelő részére.