Halálos baleset az M3-ason: román kisbusz tarolta le a magyar család kocsiját

Pénteken történet egy nem mindennapi halálos baleset az M3-ason: az autópálya Budapest felé vezető oldalán, Gelej térségében összeütközött egy magyar rendszámú személyautó és egy román felségjelzésű kisbusz. A baleset következtében a magyar jármű lesodródott az útról, az árokba borult, és a sofőrje a járműbe szorult. A családi autóban hárman, a kisbuszban öten utaztak a szerencsétlenség idején.

Halálos baleset az M3-ason

A sofőrt a tiszaújvárosi hivatásos tűzoltók feszítővágóval próbálták kiszabadítani. A helyszínre mentőhelikopter és több mentőegység is érkezett, ám a baleset egyetlen halálos áldozatát, egy nőt már nem lehetett megmenteni.

