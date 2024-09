Dunabogdány készen áll, az árvízvédelmi munkálatok 95 százaléka már a tetőzés előtt két nappal elkészült + videó

Mi a 2013-as árvíz magasságához készülünk, úgyhogy szerintem nem lesz probléma

– mondta a Magyar Nemzetnek egy Dunától alig pár száz méterre lakó dunabogdányi férfi. Nekik az udvarukon kellett homokzsákokból gátat építeni, de nyugodtan várják a tetőzést. Itt is összefogott a helyi lakosság, a civilek, az önkormányzat és a honvédség. A kert és a gazdasági épület ugyan víz alatt áll, a ház azonban minden bizonnyal megmenekül. Nekik például egy U17-es focicsapat is segített homokzsákozni. Dunabogdányban összesen négy kilométeren kell védekezni, a munkálatok 95 százalékát időarányosan már elvégezték. Schuszter Gergely polgármester azt mondta, kisebb munkálatok még mindenhol zajlanak, de lényegében készen állnak. A gátrendszer pedig akkor mutatja meg, hogy hogyan dolgoztak, amikor tetőzni fog a Duna. 1-2 nappal vannak a legmagasabb vízszint előtt, a védekezési munkálatokat pedig gyakorlatilag teljesen elvégezték, ez pedig jó eredménynek számít.

Várjuk a vizet. Nagyon sok segítséget kaptunk, de bízom benne, hogy hamar lefolyik az ár

– ezt már egy másik lakos mondta a Magyar Nemzetnek. Náluk katonák, önkéntesek, vízügyesek és dunabogdányiak is dolgoztak. A pincét biztosan elönti majd a víz, de a ház valószínűleg megmenekül.

Kisoroszit már szerdán elzárta a víz a külvilágtól, oda csak légi vagy vízi úton lehet bejutni. A polgármestert telefonon érte utol a Magyar Nemzet. Molnár Csaba azt mondta, más árvizekhez hasonlóan most is többen elhagyták a falut, de a lakosság körülbelül 70 százaléka helyben maradt. Az ellátás azonban biztosított, megérkezett az élelmiszer és a gyógyszer is. Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter helikopert ajánlott fel a település megsegítésére. A polgármester elmondta, hogy az már meg is érkezett, sőt éjszaka is tud dolgozni. Amennyiben pontosak lesznek az előrejelzések, akkor átvészeli az árvizet Kisoroszi – tette hozzá Molnár Csaba.

