13 milliárd forintra pályázhatnak a civilek

Több mint 6,9 milliárd forintos kerettel meghirdették jövő évre a Nemzeti Együttműködési Alap (NEA) úgynevezett összevont pályázatát,

a civil szervezetek december 12-ig nyújthatják be pályázataikat, az igényelhető összeg legfeljebb 4,5 millió forint

– jelentette be a Miniszterelnökség civil és társadalmi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkára.

Szalay-Bobrovniczky Vince elmondta,

a támogatásra azok a szervezetek pályázhatnak, amelyeknek az éves bevétele nem haladja meg a 75 millió forintot.

Szinte alanyi jogon jár

Felhívta a figyelmet arra is, hogy csütörtökön meghirdetik a Nemzeti Együttműködési Alap másik pályázatát, az úgynevezett egyszerűsített pályázatot is, amelyre december 13-ig pályázhatnak a civil szervezetek. – Ennél a pályázatnál az igényelhető támogatás legfeljebb 400 ezer forint, az éves bevételi értékhatár hétmillió forint. Ez a támogatás „szinte alanyi jogon jár” azoknak a civil szervezeteknek, amelyek megfelelnek a kiírásban foglaltaknak – tudatta a helyettes államtitkár, aki elmondta, hogy

a két pályázatra összesen 13 milliárd 26 millió forint áll rendelkezésre a Nemzeti Együttműködési Alapban.

– A jövő évi keret némileg csökkent az ideihez viszonyítva, ennek az az oka, hogy egyre többen ajánlják fel a civileknek a személyi jövedelemadójuk (szja) egy százalékát, és a NEA támogatásain keresztül a fel nem ajánlott egy százalékok hasznosulnak – tette hozzá.

Egyszerűsített elszámolás

Kiemelte, hogy módosítottak egy egyszerűsített elszámolási lehetőséget, azt mostantól azok a pályázók is alkalmazhatják, amelyek legfeljebb 3 millió forintos támogatást nyertek el – Miután a NEA 2025. évi pályázatainak összeghatára maximum 4,5 millió forint lehet, így gyakorlatilag minden pályázó élhet az egyszerűsített elszámolással – hangsúlyozta. Bejelentette azt is, hogy a pályázati lehetőségeket országjárás keretében ismertetik, valamennyi vármegyeszékhelyen tartanak tájékoztatókat. Hozzátette, arról is tartanak előadásokat a civil szervezeteknek, hogyan tudnak sikerrel pályázni. Közölte, hogy a jövő héten jelenik meg a civil kézikönyv új kiadása, amelyet az országjárás vármegyei helyszínein vehetnek át az érdeklődők, illetve elektronikus úton letölthető lesz a Civil.info.hu oldalról is.

A KSH-adatok szerint

2022-ben 513 milliárd forint volt a civil szektorba áramló állami támogatások összege, ez azt jelenti, hogy a 2010-es 144 milliárd forinthoz képest több mint 3,5-szeresére nőtt.

Közölték azt is, hogy az egyesületek, alapítványok a NEA pályázatain nemcsak szakmai programjaik, hanem működési költségeik támogatására is pályázhatnak, ez lehetőséget nyújt a rezsiköltségének elszámolására is. A részletes pályázati kiírás a civil információs portálon, azaz a Civil.info.hu oldalon, valamint a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. honlapján, a Bgazrt.hu oldalon is elérhető.