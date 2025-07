Több százezer forintja bánhatja, ha erre nem figyel

Több százezer forint bírságot is kaphat, aki nem a kijelölt helyen horgászik. A szabályozás részben országos jogszabályokon, részben helyi kijelöléseken alapul, ezért nem mindig egyértelmű, hol lehet legálisan horgászni.

Komoly bírságot kockáztat, aki nem megfelelő helyen horgászik (Fotó: Ladóczki Balázs)

Ennek megfelelően a fürdési idényben, különösen a kijelölt strandok és fürdőhelyek környékén

szigorú szabályok vonatkoznak a balatoni horgászatra.

A szabályok megszegése komoly bírságot is vonhat maga után.

A Sonline összeállítása szerint a kijelölt fürdőhelyeken a fürdési idény idején nappal tilos horgászni, aki ezt megszegi, akár 200 ezer forintos bírságot is kaphat. A rendelet alapján jegyzett vagy önkormányzati fenntartású partszakaszokon, ahol bója és tábla jelzi a fürdőhely határait, napkeltétől napnyugtáig nem engedélyezett a horgászat, megsértése szabálysértésnek minősülhet, és akár jelentős bírsággal is járhat. Éjszaka, vagyis napnyugtától napkeltéig a tiltás nem áll fenn, így horgászni megengedett még a kijelölt fürdőhelyeken is.

Ami a szabadstrandokat illeti,

azok a partszakaszok, amelyeket nem minősítenek kijelölt fürdőhelynek, tehát nincsenek bójával vagy táblával kijelölve, nem tartoznak a tilalom hatálya alá.

Ezeken a helyeken egyik napszakban sem érvényes korlátozás, jogszerű horgászatra alkalmasak, bár a szervezet továbbra is kéri, hogy napközben ne zavarják a fürdőzőket.

Farkas Szilárd, a Kaposvári Sporthorgász Egyesület (KSHE) elnöke a portálnak azt mondta: aki szabálytalankodik, arra kiróják a bírságot. Azt tanácsolta, hogy a horgászok olvassák el a horgászrendet, ez ugyanis különböző lehet az egyes vizeken.

