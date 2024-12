Zászlót bontott a Nemzeti Ellenállás Mozgalom

A globalista elit nyíltan megtámadta szuverenitásunk, ezért bajtársaimmal együtt elindítjuk a Nemzeti Ellenállás Mozgalmat – emelte ki a mozgalom hivatalos oldalán közzétett videóban Apáti Bence. Az influenszer szerint az új szerveződésre azért is van szükség, mert Manfred Weber és szövetségesei többször is világossá tették, be fognak avatkozni belügyeinkbe, be fognak avatkozni a választásokba.

Testközelből láttam, amikor tételesen kimondták, hogy kikből akarnak Magyarországon bábkormányt létrehozni. Erre határozottan nemet kell mondanunk, és ezért indítjuk el a Nemzeti Ellenállás Mozgalmat

– emelte ki a felvételen László András, a Fidesz EP-képviselője. Lajkó Fanni, az Alapjogokért Központ munkatársa azt tette hozzá, hogy nemet mondanak a globalista beavatkozásra, a ránk kényszerített háborúra, migrációra és genderőrületre.

