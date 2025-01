Brutális időjárás-változás jön, megterhelheti a szervezetünket

A Meteo Klinika igazgatója arra figyelmeztet: annak, hogy beözönlött a Kárpát-medencébe a hideg légtömeg, eleve érzékelhető hatásai vannak, hiszen országosan mínusz 10 fok körüli hajnali fagyokra is számíthatunk a hétvégén. Ráadásul ezek néhol napközben is kitartanak, annak ellenére, hogy néhány órás napsütésben is részünk lehet. A tartósan ködös helyeken azonban marad az ónos szitálás és a fényszegény idő. Pintér Ferenc szerint

a szervezetünk a napokban ennél is nagyobb veszélyekkel számolhat.

Elsősorban a fényszegény helyeken érvényesülnek erőteljesen a hidegfront jellegű hatások, a beszűkült perifériális erek miatt erősen megnő a keringési rendszer terhelése. Kiugró vérnyomásértékek alakulhatnak ki. Igen magas lesz a fertőzésveszély, ami különösen kedvezőtlen a gyorsan terjedő influenzajárvány tükrében. Egyes helyeken már kötelező, de a zsúfoltabb helyeken mindenképpen ajánlott a maszkviselés.

A lehűlt, kiszáradó nyálkahártyák alig védenek a felső légúti megbetegedések ellen.

Erősek maradnak a görcsös folyamatok, gyakoribbak a rosszullétek. A fő veszély mégis az lesz, hogy erre az igen hideg időre egy rendkívüli melegedés fog majd érkezni, akár 13-15 fok is lehet a hét elején – jelezte Pintér, aki figyelmeztetett: a tapasztalható panaszok ebben a szélsőséges meteogyógyászati helyzetben is jellemzően a fokozott időjárás-érzékenység következményei, amelyek jelentős rizikófaktort jelenthetnek egyéb megbetegedések kialakulásában is.

