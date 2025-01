Márki-Zay Péter továbbra is foggal-körömmel küzd az óbaloldal egyéni képviselőinek túléléséért

Márki-Zay Péter kitart véleménye mellett, szerinte a 2026-os országgyűlési választások előtt is kellene tartani egy előválasztást, hasonlóan ahhoz, amit 2021-ben tartottak, a legutóbbi választás előtt. A volt miniszterelnök-jelölt újabb videót osztott meg közösségi oldalán, amin hallható, ahogy egy TV-műsorban kardoskodik emellett a kitűnő ötlet mellett, habár most azt mondja, közös ellenzéki miniszterelnök-jelöltet nem is kéne választani, elég lenne „csak” a 106 egyéni választókerületben lezavarni a procedúrát.

Márki-Zay szerint most azért kell előválasztás, hogy eldöntsék, ki indulhasson egy-egy körzetben, és mely ellenzéki politikusok azok, akik nem indulhatnak el a választáson.

A volt miniszterelnök-jelölt szerint a 106 körzetben fog eldőlni az ország sorsa, és nagy kockázatot jelent, ha a Tisza Párt és az óbaloldal jelöltje is elindul a Fidesz–KDNP jelöltje ellen.

A vidéki körzetekben Márki-Zay nyugtázná, hogy a Tisza Párt indulhasson, de a budapesti egyéni választókerületekben (illetve az egyik pécsi és az egyik szegedi egyéni választókerületben) fontos lenne az előválasztás, ezekben a körzetekben ugyanis az óbaloldal pártjainak jelöltjei nyertek legutóbb.

– Ahol inkumbens ellenzéki jelölt van, ott nagy a kockázat, hogy az ellenzéki választók nem fogják tudni, hogy egy Hadházy Ákosra, vagy a Tisza Párt ismeretlen jelöltjére szavazzanak – osztotta meg aggodalmait Márki-Zay Péter.