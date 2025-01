Újabb kerületben tilthatják be a szilveszteri tűzijátékot

– A múlt hónapban folyamatosan beszédtéma volt a szilveszteri tűzijáték, petárdázás kérdése. Ennek hátterében nyilvánvalóan az áll, hogy sokakat zavar a durrogtatás. Vagy azért, mert kisgyermekük van, vagy mert megrendült az egészségük, de talán az állattulajdonosok, állatszeretők közössége a leginkább érintett – mondta a közösségi oldalára feltöltött videóban Karsay Ferenc (Fidesz) XXII. kerületi polgármester.

Mint mondta: az önkormányzat összeállított egy kérdőívet, amelyben azt kérdezik a lakosságtól, hogy tiltsák-e be teljesen a tűzijátékozást vagy korlátozzák területi alapon.

Utóbbira az V. kerületben van példa, ahol megnevezték azokat a közterületeket, ahol tilos durrogtatni.

A XXII. kerületi kérdőíven választható opció, hogy továbbra is megengedett legyen a szilveszteri tűzijátékozás, ha a lakosság úgy dönt: egyszer egy évben ezt mindenki kibírja. A polgármester arról számolt be, hogy az eddigi kitöltők 60 százaléka a teljes tilalomra voksolt, 25 százalék a korlátozás mellett, elenyésző arányban pedig a szabad tűzijátékozást támogatják.

A kérdőívet január utolsó napjáig lehet kitölteni, így még nem eldöntött a kérdés, de minden jel arra mutat, hogy egyfajta korlátozás életbe fog lépni a külvárosi kerületben is.

Ismert: Óbudán és az V. kerületben már tavaly korlátozták a tűzijátékot, és a tapasztalatok azt mutatták, hogy a helyiek nagyrészt be is tartották a szabályozást, a rendőrségnek csak egy-két esetben kellett közbelépnie. (A petárdahasználat az ország teljes területén továbbra is tiltott.)

Az V. kerület egyes részein és a III. kerületben a hagyományoktól eltérve betiltották a tűzijáték használatát is szilveszterkor. Óbuda-Békásmegyer önkormányzatától megtudtuk: a közterület-felügyelet járőrei a rendőrség munkatársaival és a polgárőrséggel együtt szilveszter éjszakáján több mint száz helyszíni ellenőrzést végeztek és több mint 400 kilométert tettek meg, biztosítva a III. kerület nyugalmát. – A szolgálat során felügyeletünk három járőrkocsival folyamatos jelenlétet biztosított a kerület különböző területein, kiemelten Békásmegyeren, a Római-parton, Kaszásdűlőn és Belső-Óbudán – tájékoztattak.

A felügyelők mindössze négy esetben vettek fel jegyzőkönyvet tiltott, 3. kategóriájú tűzijáték használata miatt. Az állampolgárok döntő többsége jogkövetően járt el. Többen is megkeresték a szervezet kollégáit, és köszönetüket fejezték ki a szolgálatért.

A járőrszolgálatot ellátó közterület-felügyelők a helyszíni hanghatások és az állampolgárokkal folytatott személyes beszélgetések alapján azt tapasztalták, hogy a szilveszteri tűzijátékokkal kapcsolatos zajhatások érezhetően mérsékeltebbek voltak.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Polyák Attila)