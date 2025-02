Ma megint eshet a hó, mutatjuk, hol kell rá számítani

A HungaroMet előrejelzése szerint a mai nap folyamán nyugat felől fokozatosan csökken a felhőzet, a Dunántúl nyugati, délnyugati részein várható a legtöbb napsütés. Főként az északkeleti harmadban valószínű többnyire havazás, amelynek intenzitása és területi kiterjedése délutántól jelentősebben csökken.

Néhány centiméteres olvadozó hóréteg többfelé kialakulhat.

A légmozgás döntően gyenge vagy mérsékelt marad. A legmagasabb nappali hőmérséklet 4 és 10 Celsius-fok között alakul, de a tartósan borult, csapadékos részeken ennél alacsonyabb maradhat. Késő estére –4 és +3 Celsius-fok közé hűl le a levegő.

A Köpönyeg.hu szerint továbbra is hidegfronti hatás terheli szervezetünket. A megfigyelések szerint ilyenkor a szív- és érrendszeri betegeknél mellkasi fájdalom, vérnyomás-ingadozás jelentkezhet, valamint a stroke kialakulásának kockázata is magasabb lehet. A frontra érzékenyeknél általános tünetként fejfájás, vérnyomás-ingadozás, szédülés jelentkezhet, valamint az epileptiform rosszullétek gyakorisága is megnőhet, a krónikus betegségek tünetei (ízületi fájdalmak stb.) is felerősödhetnek.