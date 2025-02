Rapid délutáni friss - Vérben és tűzben születik meg az új német kormány + videó

Tömegbe hajtott Münchenben egy fiatal afgán férfi, miközben a város a pénteki biztonsági konferenciára készült. Sitkei Levente már ezen sem lepődött meg, hiába történnek migráns hátterű bűncselekmények most már rendszeresen Németországban, a politikusok és a hatóságok lényegében csak sajnálkoznak, de nem tesznek semmit. A mostani terrortámadásban mintegy 30 ember sérült meg, köztük kisgyerekes anyukák is. Az elkövető 2017-ben érkezett Németországba Afganisztánból és kért menedéket, azóta már azt is tudni lehet róla, hogy rendszeresen posztolt iszlamista szövegeket a közösségi fórumokon. Sitkei arra is emlékeztetett, hogy hamarosan választást tartanak Németországban. Véleménye szerint az új kormány megalakulása sem lesz egyszerű, ahogy fogalmazott, vélhetően „vérben és tűzben” születik majd meg.

Adásunk második felében azt elemezték kollégáink, hogy megszólalt a brüsszeli buborék is az ukrán-orosz háború lezárásával kapcsolatban. A szólam elutasítja és nagyon rossznak tartja Trump elnök béketervét, amin szintén nem lepődtek meg munkatársaink. Bővebben minden kiderül a Rapidból.