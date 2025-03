A Momentum politikusa úgy eltúlozta a pride-tüntetés létszámát, hogy Gulyás Mártonnak kellett képbe hoznia

Nagyot akart mondani a momentumos Bedő Dávid a keddi, Hadházy Ákos által meghirdetett tüntetésen megjelentek számával kapcsolatban, azonban látványosan túlzó becslését hamar helyesbítette Gulyás Márton, aki egy jóval kisebb számot tartott reálisnak.

– A legutóbbi tüntetésen nagyjából 3-4 ezer ember lehetett kint, most nem tudom megsaccolni, de szerintem tízezret közelíti – jelentette ki Bedő Dávid a Partiázán videójában.

– Ez azért itt szerintem még nagyjából 1500 sincs, tehát ilyen 1000 és 1500 között mondanám

– mutatott rá Gulyás Márton.

– Jó! Többen vannak, mint legutóbb, az biztos. Többen vannak, mint legutóbb – reagált rá a Momentum országgyűlési képviselője. Ezután Gulyással megállapodtak abban, hogy maximum 2500-an lehettek kinn a mai eseményen, ami egyébként kevesebb, mint az a 3-4 ezer, amit Bedő a legutóbbi hídfoglaló akció esetében saccolt.

A Magyar Nemzet egy folyamatosan frissülő cikkben számol be a baloldali tüntetésről, amit a gyülekezési jogról szóló szabályozás megváltoztatása miatt hívott össze a független országgyűlési képviselő, Hadházy Ákos. A demonstrációt a Ferenciek terén tartják így a Margit híd után az Erzsébet hidat is eltorlaszolták a forgalom elől, azonban egyelőre a hídra nem vonultak fel.

A tüntetők között tiszás aktivisták is feltűntek, igaz, Magyar Péter ezúttal sem jelezte, hogy részt venne a megmozduláson. A helyszínen van viszont a szervező Hadházy Ákos, az LMP-ből kilépett, belvárosi képviselő, Csárdi Antal, és a Párbeszédből kilépett budai képviselő, Tordai Bence, illetve a Momentum országgyűlési képviselői, valamint a DK-tól is jelen van Varju László, aki mellett feltűnt a baloldali párthoz egyre közelebb kerülő Jakab Péter is.