Óriási útfelújítások kezdődtek országszerte

Jobb lesz, ha a következő időszakban ránéz az Útinformra, mielőtt útnak indul, ugyanis országszerte megkezdődtek az útfelújítások. Zala vármegyében például új terelést építettek ki az M7-es autópályán Letenye felé, Becsehely és az M70-es csomópont között is lezárást vezettek be. A 224-es és a 232-es km között a forgalom a Budapest felé vezető oldalon halad egy-egy sávon, de lesz felújítás miatti akadály egy hídon is. A Zaol.hu cikke szerint ezen kívül számos helyen számíthatunk terelésre és lezárásra is, a pontos helyszínekért kattintson ide.

Forrás: Magyar Közút Nonprofit Zrt./Facebook

Somogyban is simábbak lesznek az utak

Útfelújítás miatt lehet lassabb a haladás és nagyobb a torlódás Somogyban is, ahol a következő hónapokban forgalmas utak újulnak meg: az M7-es autópályán és több alsóbb rendű úton is hamarosan simább lesz a burkolat.

A Sonline.hu összeszedte, hol kezdődtek már el a munkálatok, és mire számíthatnak az autósok a következő időszakban. Mint írták: az M7-es autópálya somogyi szakaszán jelenleg is zajlik az útfelújítás, március 29-ig dolgoznak a Balatonföldvár és Bálványos térségétől a Kőröshegyi völgyhídig tartó 120 és 123-as kilométerszelvények között, valamint június 14-ig tart a Fonyódligettől három kilométeren át húzódó szakasz fejlesztése. A szlovén határ felé haladva még Tótszentmárton térségében is találkozhatunk munkagépekkel május másodikáig. Mindhárom szakaszon a jobb és bal oldali pályatesteket is érinti a felújítás. Az útfelújításban érintett útszakaszok teljes listáját itt találja.

Veszprém vármegye: lokális javítások kezdődnek

Több helyszínen is útlezárásokra lehet számítani felújítási munkálatok miatt a térségben, a Veol.hu összesítése szerint:

Lepsény–Fenékpuszta másodrendű főútján közműépítést végeznek, mindkét irányban korlátozásokra lehet számítani.

Zirc–Bakonybél–Nagygyimót összekötő útján pedig útkarbantartási munkálatokat végeznek, mindkét irányban korlátozásokra lehet számítani, mivel híd- és átereszjavítás, karbantartás folyik.

Veszprém városában szintén több helyen végeznek munkálatokat, a részleteket itt olvashatja.

Ütemterv szerint dolgoznak a tavasz folyamán a közútkezelő munkatársai Fotó: MW-archiv

Baranyában útszűkület miatt kell türelmesebben közlekednünk

Karbantartási munkálatok miatt számos helyen van útszűkület Baranyában, a Bama.hu cikke szerint a leglátványosabb munkák az M6-os autópályán zajlanak a véméndi lehajtó magasságában, ahol az Útinform arra figyelmeztet, a jobb oldali útpályát lezárták, a másikon pedig kétirányú a forgalom.

A többi között ugyancsak karbantartás miatt Szentlászló és Boldogasszonyfa között a 67-es úton útszűkület, Királyegyháza és Sellye között az 5806-os úton mindkét irányban útszűkület van érvényben.

Szolnok vármegyében is változik a forgalmi rend

Ezekben a napokban, hetekben Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében több helyen is végeznek útfelújításokat, ezek és az egyéb munkálatok miatt több helyen változhat a forgalmi rend – figyelmeztet a Szoljon.hu, ahol azt is összegyűjtötték, pontosan hol és mikor érdemes körültekintőbben vezetniük a sofőröknek.

A Magyar Közút Nonprofit Zrt. tájékoztatása szerint március 25-től április 11-ig a Szolnok városi Tisza-híd dilatációs szerkezet-elemeinek garanciális javítását végzi, amely forgalmi fennakadásokat okozhat.

Mindezek mellett tovább épül az M4-es autóút Törökszentmiklós és Kisújszállás közötti szakasza. Ezért a 4-es főút törökszentmiklósi elkerülő szakaszán, a 120-as kilométernél megváltozott a forgalmi rend. A forgalmat átterelik a Törökszentmiklós-kelet csomópont nemrégiben megépült új szakaszára, valamint a közeli alsóbb rendű utakra.

Forrás: Magyar Közút Nonprofit Zrt.

Tolna sem marad ki, megkezdődött a kátyúzás

A tavasz beköszönte a Magyar Közút Nonprofit Zrt. munkatársai számára egyet jelent a kátyúzási munkák megindításával, a Teol.hu összesítése szerint jelenleg

a hórácsok összeszedése, valamint úttartozék- és hídmosás zajlik, a következő hetekben pedig elkezdődnek az útjavítások és kátyúzások is, ami miatt a közlekedőknek több helyen is forgalomkorlátozásra kell számítaniuk.

Félpályás útlezárások és jelzőőrös forgalomirányítás várható például az M9 autóút Szent László-hídján. A további helyszínekért kattintson ide.