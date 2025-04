Hankó Balázs elárulta, mennyibe kerül a háború a magyar családoknak

Minden magyar ember életére közvetlen befolyást gyakorolhat, hogy Ukrajna európai uniós tag lesz-e – mondta Rétvári Bence, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára pénteken Gödöllőn. A politikus a Fidesz országjárásának gödöllői állomásán tartott fórum előtti sajtótájékoztatón arról beszélt, hogy Európában sehol nem kérdezik meg az emberek véleményét Ukrajna gyorsított európai uniós csatlakozásáról, mert ha megkérdeznék, olyan eredmények születnének, amelyeket Brüsszelben nem szeretnének látni.

Az elmúlt három évben a háború minden magyar családnak két és fél millió forint mínuszt jelentett (Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt)

Hozzátette, hogy Ukrajna láthatóan most sem tesz eleget azoknak a feltételeknek, amelyeknek korábban minden uniós országnak eleget kellett tennie.

Nagyon-nagyon szomorúan nézzük, hogy egy szűk elit rabul ejtette a brüsszeli hatalomgyakorló köröket, és ennek következtében ők viszont a háborút csak fűtik, fűtik és fűtik

– hangsúlyozta az államtitkár.

Sokba került a háború a magyaroknak

Hankó Balázs kulturális és innovációs miniszter a sajtótájékoztatón azt mondta: nem engedhetjük, hogy Brüsszelben a fejünk felett hozzanak minket érintő döntéseket, éppen ezért indították el az országjárást.

– Ne feledjük, az elmúlt három évben a háború minden magyar családnak két és fél millió forint mínuszt jelentett

– tudatta a miniszter.

Rétvári Bence közölte: Magyarországon a kormány mindenben megkérdezi az emberek véleményét, megkérdezte a migráció kérdéséről, és a rezsicsökkentés mellett is kiálltak az emberek, de a betelepítési kvótákról is lehetőség volt véleményt nyilvánítani. Most itt van egy másik nagyon fontos kérdés, Ukrajna európai uniós csatlakozása, amelyről szintén lesz lehetősége a magyar embereknek véleményt mondani, és a magyar kormány ezt az álláspontot fogja képviselni. – Az unió ismételten hibás döntések sorozatát követi el, mert Donald Trump amerikai elnök győzelme és beiktatása egy történelmi lehetőséget jelentett Európa számára, hogy ezt a sok-sok százezer ember életébe kerülő háborút végre befejezzük– fogalmazott.

Magyar és Gyurcsány Brüsszel minden igényét kielégítik

Hozzátette: Donald Trump egyértelművé tette, hogy véget akar vetni a háborúnak, és ez lett volna az a pillanat, amikor a brüsszeli vezetők az amerikai elnök mellé állhattak volna, és azt mondhatták volna, hogy egységesen Amerika és Európa véget vet a háborúnak. Nem ezt tették, hanem szembeszálltak azokkal, akik békét szeretnének, így Magyarországot is szankciókkal sújtották és folyamatosan eljárások alá vonják.

Az különösen veszélyes, hogy vannak Magyarországon is olyan politikusok, akik Brüsszel minden igényét kielégítik Gyurcsány Ferenctől Magyar Péterig

– fogalmazott.

Hankó Balázs feltette a kérdést: mit is várhatnánk egy gyorsított uniós csatlakozástól Ukrajna esetében? Például az agrártámogatások nem a magyar gazdákhoz, hanem az ukrán gazdákhoz kerülnének és Magyarország nettó befizetője lenne az uniónak. – Tisztában kell lennünk azzal, hogy mindez milyen biztonsági, egészségügyi és számtalan más kockázatot hordoz magában. Éppen ezért kezdeményezte a kormány az országjárást, ezért indul a véleménynyilvánító szavazás is, és arra kérünk mindenkit, hogy a béke mellett álljunk ki, és úgy mondjunk nemet Ukrajna gyorsított uniós csatlakozására – emelte ki a miniszter.