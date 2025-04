Jámbor András kénytelen lesz megegyezni Magyar Péterékkel + videó

– A virtigli kommunista, a Szikra Mozgalom vezére úgy látszik, hozzá szeretne simulni az új ellenzéki formációhoz, és nem csodálkoznánk, ha a Tisza Párt egy címeres kommunistát indítana. Úgy látszik, összenő, ami összetartozik. Jámbor András és a Tisza Párt – hangsúlyozta Ferencz Orsolya, a Fidesz választókerületi elnöke a közösségi oldalára feltöltött videóban annak kapcsán, hogy egyértelművé vált: Jámbor András számít a Tisza Párt támogatására a 2026. tavaszi országgyűlési választásokon.

A szélsőbaloldali, jelenleg nullaszázalékos támogatottságú Párbeszéd parlamenti frakciójában ülő politikus hétvégén bejelentette: a jövő évi országgyűlési választáson elindul mint a legerősebb ellenzéki jelölt, akit Józsefváros és Ferencváros polgármestere, Pikó András és Baranyi Krisztina is támogat.

Jámbornak oka volt a sietségre, lépnie kellett, mielőtt a Tisza Párt bejelenti a saját jelöltjét. Korábban a Magyar Nemzet is megírta: a szélsőbaloldali politikus udvarolni kezdett a Tisza Pártnak, olyan kijelentéseket tett, hogy akár támogatni tudná Magyar Péter kormányprogramját, mindezt úgy, hogy akkor még Magyarék elképzeléseiről semmit sem lehetett tudni. Jámbor szerint ha a teljes baloldal őt támogatná, akár 25 százalékkal le tudná győzni a Fidesz jelöltjét.

Nem tudni, hogy ezeket a számokat mire alapozza, ugyanis 2022-ben mindössze hét százalékkal nyert Sára Botonddal szemben úgy, hogy akkor valóban a teljes baloldal támogatását magáénak tudhatta.

Azóta megváltozott a választókerület összetétele, Jámbor olyan területeket vesztett, ahol a baloldal tarolni tudott. Ezek után egyértelmű, hogy Jámbornak meg kell egyeznie a Tisza Párttal, hogy bármilyen halvány esélye legyen 2026-ban. Ennek kapcsán lapunk értesülései szerint Jámbor András a korábbi baloldali kampányokat aktívan segítő datadatos körhöz fűződő kapcsolatát teheti alku tárgyává, amivel komoly segítségére lehetne a Tisza Pártnak.

Magyar Péter saját magán kívül még nem jelentette be pártja 2026-os egyéni országgyűlési képviselőjelöltjeit. Korábban a Tisza Párt elnöke többször azt hangsúlyozta, hogy az összes választókerületben a Tisza Párt saját jelöltet kíván indítani, és nem fog össze az óellenzékkel. Nyilván az álláspont változhat, ha meg tudnak egyezni a Tisza–Jámbor-szövetségről.

Jámbornak azonban nem csak a Tisza Párt kegyeit kell keresnie, a Demokratikus Koalíció is megkezdte kampányát.

Gyurcsány Ferenc is leszögezte, hogy külön jelöltekkel indulnak a 106 egyéni országgyűlési körzetben, a bejelentéseket sorra teszik. A fentiek tükrében Jámbor Andrásnak baloldalról több ellenfele is akadhat, jobbról pedig a Fidesz jelöltje mellett a Mi Hazánk vezető politikusáéval is meg kell majd újfent küzdenie. Dúró Dóra ugyanis több választási ciklus óta Jámbor körzetében indul, 2022-ben közel öt százalékot szerzett, ugyanannyit, mint a Magyar Kétfarkú Kutya Párt jelöltje. Az utóbbi külön indulása kérdéses, Hegyvidéken, ahol Magyar Péter akar ringbe szállni, azt sejtették: nem indítanak a Tisza Párt jelöltjére, mert kormányváltásban reménykednek.