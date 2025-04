Rapid délutáni friss – Mém a börtönbe program és más gyomorforgató ügyek +videó

Keserédes, döbbenetes témákkal jelentkezett a Rapid délutáni adásban Dezse Balázs, a Pestisrácok.hu főszerkesztő-helyettese és Haraszti Gyula, a Magyar Nemzet főmunkatársa. Kocsis Máté kénytelen volt meghirdetni a„ Mém a börtönbe” programot, ugyanis

a Tisza-vezér bilincsben vitetne el mindenkit börtönbe, aki róla készít mémeket.

Legfőbb kiszemeltjei nem a kommentelők, hanem a médiamunkások. Közben Kulja András tiszás EP-képviselő egy dermesztő, vérlázító témát akar bevezetni a köztudatba, miszerint hogyan szállítják be a mentők a kórházba a hajléktalanokat, aki szerint a fedél nélkül élőket „zsákban” viszik az egészségügyi intézményekbe. Gyomorforgató témák podcastműsorunkban.

Ha eddig még nem akadtak ki a tiszások mondandóján, mai adásunk után nincsenek kétségeink, hogy megteszik. Kollégáinknál is elszakadt a cérna, ahogy Kocsis Máténál is. Mint emlékeztettek, történt ugyanis, hogy a mémek miatt Magyar Péter mindenkit börtönnel fenyeget, aki neki nem tetsző dolgokat jelentet meg az internetes felületeken, így Bohár Dánielt, a Megafon egyik véleményvezérét is a rácsok mögött látná.

Lépjünk tovább, ugyanis a Tisza-szekta egy új, gyomorforgató történettel jött elő. A párt EP-képviselője, Kulja András nagyon durván belegyalogolt a mentőkbe. Volt már erre példa más pártoktól, de ez sokkal aljasabb kijelentés. A bőven megfizetett brüsszelita ugyanis azt állította, hogy hazánkban műanyag zsákokban szállítják kórházba a hajléktalanokat. Mondhatnánk,

az ostobaságnak nincs határa,

ugyanis az Országos Mentőszolgálat minden egyes munkatársa orvosi kesztyűben végzi a munkáját, az ellátásra szoruló fedél nélküliek – mint minden más beteg – mielőtt befektetik a mentőautóba, az ágyra kapnak egy műanyagból készült takarót. Erről Kulja András sem tudott a jelek szerint, viszont durván tolja az általa igaznak vélt kamudumát. Bővebben adásunkból.