Fennállásának 15. jubileumát ünnepelte a győri Audi Hungaria Iskolaközpont – Audi Hungaria Iskolaközpont Győr: Nemcsak tudást közvetít, hanem közösséget is épít a folyók városában

Andreas Gering, az Audi Hungaria Iskolaközpont Győr főigazgatója és Havassy Tünde, az AUDI Hungaria Iskola Intézményfenntartó és Működtető Közalapítvány elnöke az ünnepségen.

Forrás: Audi Schule

Megtisztelte jelenlétével az eseményt Christiana Markert követ asszony, dr. Knáb Erzsébet, az Audi Hungaria Zrt. egykori személyügyért és szervezetért felelős igazgatója, a fenntartó közalapítvány korábbi elnöke, a Széchenyi István Egyetemért Alapítvány alapító elnöke, Simon Róbert Balázs országgyűlési képviselő, valamint Kósa Roland, Győr város alpolgármestere.

Az eseményt a Győri Balett színvonalas műsora színesítette, Vivaldi: „A négy évszak” című művéből adva elő egy részletet.

Forrás: Audi Schule

Kitartás, elkötelezettség, közösség

A rendezvény Havassy Tünde, az AUDI Hungaria Iskola Intézményfenntartó és Működtető Közalapítvány elnökének, és Andreas Gering, az Audi Hungaria Iskolaközpont Győr igazgatójának köszöntő szavaival vette kezdetét, majd a Győri Balett színvonalas műsorával folytatódott. A társulat Vivaldi: A négy évszak című művéből adott elő egy részletet, melyet Velekei László Seregi- és Harangozó-díjas érdemes művész koreografált. Az ünnepi programban az óvoda és az iskola tehetséges diákjai is szerepet kaptak. Óvodásaink egy fantasztikus néptáncelőadással készültek, Csörgits Heléna és Székely Áron hatodik évfolyamos tanulók pedig prezentáción keresztül diákszemmel mutatták be az iskola fejlődését, míg Zselló Mira 5. osztályos tanuló és partnere, Porcza Martin latin-amerikai tánccal kápráztatták el a közönséget. Az Audi Hungaria Iskolaközpont Győr ének-zene tanára, Kruch Karsai Klára a „The Impossible Dream The Qest” dal előadásával járult hozzá a rendezvény sikeréhez. A műsor szórakoztató pillanatai között az alapítók megható szavakkal emlékeztek vissza az iskola kezdeteire, felidézve azokat az előrelátó gondolatokat, amelyek az intézmény megszületéséhez vezettek. Beszédükben a társadalmi felelősségvállalás, a kitartás, a közösség ereje és a nemzetközi színvonalú oktatás, továbbá a német nyelv iránti elkötelezettségük mutatkozott meg. Kihangsúlyozták, hogy a jelenlegi, impozáns iskolakomplexum a kitartó munka és a folyamatos fejlődés kézzelfogható bizonyítéka. Az intézmény a múlt értékeit megőrizve, a jövő kihívásaira felkészítő oktatással kíván irányt mutatni a jelen és a jövő generációi számára.

Forrás: Audi Schule

Kisfilm idézte fel a mérföldköveket

Az este egyik emlékezetes pillanataként a vendégek egy bensőséges hangulatú rövidfilmen keresztül kísérhették végig az iskola 15 éves inspiráló történetét, a kezdetektől az elért sikerekig. A vizuális élményt tovább mélyítette az alkalomra megjelentetett exkluzív jubileumi könyv, mely 15 személyes történeten keresztül tárja fel az elmúlt másfél évtized jelentős eseményeit és mérföldköveit. A kiadvány az iskola életének meghatározó személyiségei mellett a diákok emlékeit és jövőbe mutató gondolatait is magában foglalja, így teremtve élő hidat a múlt, a jelen és a jövő között.

A jubileumi gálaest utolsó produkciójaként a Győri Filharmonikus Zenekar lépett színpadra, akik Antonin Dvorák 9. Szimfóniájával, közismertebb nevén az „Az Újvilág Szimfónia” IV. tételével kápráztatták el a közönséget.

Az ünnepi program zárásaként Havassy Tünde kuratóriumi elnök szívélyes szavakkal köszönte meg a megtisztelő jelenlétet, hangsúlyozva az iskola közösségének összetartó erejét, és az intézmény jövőbeli célkitűzéseit és a minőségi oktatás iránti elkötelezettségét.

A jubileumi gálavacsora meghitt hangulatban ért véget, emlékezetes pillanatokat hagyva maga után. Az este a közösség ünnepe volt, ahol a múlt sikerei találkoztak a jövő reményeivel. A köszönet hangjai, a gratulációk és a közös élmények megerősítették az Audi Hungaria Iskolaközpont Győr összetartozását és elkötelezettségét a minőségi oktatás iránt. A gálavacsora nem csupán egy állomás volt az iskola történetében, hanem egy inspiráló pillanat, amely erőt ad a következő sikeres évekhez.

A Győri Filharmonikus Zenekar „Az Újvilág Szimfónia” IV. tételével varázsolta el a közönséget.

Forrás: Audi Schule

Túlmutat a hagyományos oktatáson

„A jövő az iskolában kezdődik” – ezzel a mottóval indult útjára 2010-ben egy jövőbe mutató projekt, melynek köszönhetően az Audi Hungaria Motor Kft. kezdeményezésével, és támogatásával 2010-ben létrejött a jelenlegi nevén Audi Hungaria Iskolaközpont Győr, a német–magyar találkozások iskolája.

Az intézmény 2010-es megalapítása óta folyamatosan bővült, és olyan közösségi központtá vált, ahol az oktatás és a közösségi élet szervesen összefonódik.

Az intézmény mottója: „Vorsprung durch Bildung” („Haladás az oktatás által”), nemcsak az intézmény pedagógiai módszereiben és koncepciójában, hanem a fizikai környezet folyamatos fejlesztésében is megnyilvánul. Az iskolaépületek bővítésével és korszerűsítésével olyan tanulási környezet jött létre, amely megfelel a 21. század követelményeinek.

Az Audi Hungaria Iskolaközpont Győr olyan meghatározó, átfogó oktatási koncepciót biztosít, amely messze túlmutat a hagyományos tanórákon. A matematika, informatika, természettudományok, technika fókuszával erős alapokat teremt tanulói számára, ösztönözve az innováció és a tudományos gondolkodás iránti lelkesedésüket.