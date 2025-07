„Kihagy az agyam" − nem emlékszik a nagy meccsre a vb-döntőbe jutott magyar vízilabdázó

Ahogy reméltük, megtörte az átkot a magyar női vízilabda-válogatott a mumusnak számító spanyolok ellen. Szilágyi Dorottya és társai alaposan, 15-9-re elverték a nyolc olimpiai bajnokkal felálló ellenfelet úgy, hogy kilenccel is vezettek, majd talán már a döntőre gondolva visszavettek az iramból.

Szilágyi Dorottya is nagy meccset játszott az olimpiai bajnok ellen Fotó: World Aquatics/Istvan Derencsenyi

Szilágyi Dorottya mosolya

Nehéz és igazságtalan lenne bárkit kiemelni a remeklő magyar csapatból, amely tényleg nagybetűs csapatként játszott. Az tény, hogy a 10. világbajnokságán szereplő vezér, Keszthelyi Rita mellett ezúttal − a szintén három gólig jutó − Szilágyi Dorottya volt a legeredményesebb támadásban. A szélsőt szembesítették a 2019-ben a spanyolokkal szemben elvesztett vb-elődöntővel.

− Nagyon büszke vagyok mindenkire, ez egy más mérkőzés és két más csapat volt. Ez egy teljesen új játék, és úgy néz ki, hogy megyeget nekünk!

− reagált az M4 Sporton a felvetésre Szilágyi Dorottya, akinek fekszik a gyorsabb vízilabda. A 28 éves játékos komoly vállsérülés után küzdötte vissza magát a legjobbak közé, s örül, hogy a félpályáról is be tudott találni. Ugyanakkor azt is tudatta, kevés emléke maradt meg a meccsről.

Nem annyira emlékszem a dolgokra, amikor ilyen eksztázisba kerülök, akkor kihagy egy kicsit az agyam.

Az biztos, hogy a lendület, az iram és a bátorság megvolt, tehát minden, ami kellett ehhez a győzelemhez. Boldog vagyok! Mindenki beletett mindent. Azt gondolom, bármire képes ez a csapat.