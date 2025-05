Sorsfordító – A magyar tejfeldolgozás története + videó

Őseink már a sztyeppén is tudták, hogyan kell feldolgozni a tejet. Fermentálással készítettek aludtejet, amelynek a tetején ott volt a tejföl. A vándorlás során a száraz éghajlaton arra is rájöttek, hogyan lehet szárított joghurtot és túrót készíteni. Szakértő vendégünk szerint az a túró lejáratmentes volt, ha nem kapott nedvességet. A vándorlás során előbb csak kistestű állatokat vittek magukkal, később találkoztak az őstulokkal. Amikor letelepedtek, a háziasításnak köszönhetően újabb technikákat is használtak, akkor már oltóanyag is volt. A szürkemarhával egy új korszak kezdődött. Műsorunkban az is szóba került, mi lehetett a sajtkészítés módja. Eljutottak napjainkig is, ahol már nincs és az előző században sem volt elég állat. Hogy ez miként hatott a tej feldolgozására, podcast műsorunkból kiderül.