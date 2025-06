Navracsics Tibor mutatja a trükköt, így lehet ingyen beutazni Európát

Utazásra és önkéntes tevékenységekre ad lehetőséget számos uniós program a nyári időszakban Európa legkülönbözőbb pontjain – hívta fel a fiatalok figyelmét a közigazgatási és területfejlesztési miniszter a közösségi oldalán.

Fotó: MTI/Vasvári Tamás

Navracsics Tibor kiemelte, hogy a DiscoverEU program segítségével a kiválasztott pályázók utazási igazolványt kaphatnak.

A tizennyolc éveseknek ez lehetővé teszi, hogy ingyen körbevonatozzák Európát.

Beszélt az Európai Szolidaritási Testületről is, amely Európa-szerte, közel ötven országban nyújt önkénteskedésre alkalmat és lehetőséget, ahol olyan társadalmi ügyekben vehetnek részt a fiatalok, mint a környezetvédelem vagy az egyenjogúság. Megemlítette továbbá a Europe Goes Local nevű programot is, amely a helyi társadalmi aktivitást támogatja és serkenti, legyen szó közösségekről, egyesületekről és önkénteskedésről. – Éljenek vele! – hívta fel a miniszter a magyar fiatalok figyelmét.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Pexels)