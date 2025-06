A front már hazánk előterében, az Alpokban szépen termeli ki a záporokat, zivatarokat – írja a közösségi oldalán a HungaroMet.

Hozzáfűzik, most már az országhatárokon belül is észleltek villámot, érdemes követni a veszélyjelzéseket. Korábban beszámoltunk arról, hogy az országot ma eléri egy hidegfront, erről bővebben ide kattintva tájékozódhat, és videót is megnézhet róla.