Rapid extra – Orbán Viktor nézőpontja: Nem kell finomkodni, agyonvertek egy magyar embert Kárpátalján + videó

ezen már a tiszás szimpatizánsok is elgondolkodnak, és akik azzal vádolták a magyar kormányt, egyoldalúan mutatja be, hogy az ukránok ne lennének felkészülve a csatlakozásra, azoknak is leesik most a tantusz, hogy mennyire igaza volt Orbán Viktor kormányának, amikor vállalta azt a népszerűtlen feladatot az európai politikában, hogy elmondta a valóságot.