Borús arcát mutatja még április, de délután már előbukkan a nap + videó

Többnyire erősen felhős idő valószínű átmeneti felszakadozásokkal, majd délutántól egyre nagyobb területen szakadozik, vékonyodik a felhőzet – írja előrejelzésében a HungaroMet.

Néhol kisebb zápor előfordulhat. A keleti, délkeleti szelet csak kevés helyen kísérhetik élénk lökések.

A csúcshőmérséklet általában 20 és 23 fok között várható, de a legtovább borult tájakon 20 fok alatti értékek is lehetnek.

Késő estére 9 és 15 fok közé hűl le a levegő.

Forrás: HungaroMet

Milyen idő lesz hétvégén?

Csütörtökön a napos idő mellett gyakran megnövekszik a gomolyfelhőzet, a délutáni órákban elszórtan zápor is kialakulhat. A csúcshőmérséklet 18–19 fok körül várható.

Pénteken hosszabb-rövidebb napos időszakokra számíthatunk, ugyanakkor észak felől egyre több gomolyfelhő érkezik, amelyekből helyenként zápor előfordulhat. A hőmérséklet 20 fok körül alakul. Szombaton a délelőtti naposabb időt követően főként délután

erősödik meg a gomolyfelhő-képződés, ekkor záporok, akár zivatarok is kialakulhatnak.

A maximumok 16 és 22 fok között alakulnak – olvasható a Köpönyegen.

Vasárnap is túlnyomóan napos idő ígérkezik, időnként gomolyfelhőkkel, amelyekből elszórtan zápor előfordulhat. Az északi szél gyenge marad. Délután 17–22 fok valószínű.

