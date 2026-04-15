Borús arcát mutatja még április, de délután már előbukkan a nap + videó

A nap nagy részében erősen felhős lesz az ég, majd délutántól egyre több helyen felszakadozik és vékonyodik a felhőzet. Elszórtan kisebb zápor kialakulhat A csúcshőmérséklet 20 és 23 fok között alakul.

Forrás: HungaroMet2026. 04. 15. 6:35
Többnyire erősen felhős idő valószínű átmeneti felszakadozásokkal, majd délutántól egyre nagyobb területen szakadozik, vékonyodik a felhőzet – írja előrejelzésében a HungaroMet. 

Néhol kisebb zápor előfordulhat. A keleti, délkeleti szelet csak kevés helyen kísérhetik élénk lökések. 

A csúcshőmérséklet általában 20 és 23 fok között várható, de a legtovább borult tájakon 20 fok alatti értékek is lehetnek.

 Késő estére 9 és 15 fok közé hűl le a levegő.

Milyen idő lesz hétvégén? 

Csütörtökön a napos idő mellett gyakran megnövekszik a gomolyfelhőzet, a délutáni órákban elszórtan zápor is kialakulhat. A csúcshőmérséklet 18–19 fok körül várható.

Pénteken hosszabb-rövidebb napos időszakokra számíthatunk, ugyanakkor észak felől egyre több gomolyfelhő érkezik, amelyekből helyenként zápor előfordulhat. A hőmérséklet 20 fok körül alakul. Szombaton a délelőtti naposabb időt követően főként délután 

erősödik meg a gomolyfelhő-képződés, ekkor záporok, akár zivatarok is kialakulhatnak. 

A maximumok 16 és 22 fok között alakulnak – olvasható a Köpönyegen.
Vasárnap is túlnyomóan napos idő ígérkezik, időnként gomolyfelhőkkel, amelyekből elszórtan zápor előfordulhat. Az északi szél gyenge marad. Délután 17–22 fok valószínű.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
